Nieuwsupdate: Man dreigde met aanslag op Tweede Kamer | PSV in actie

Het belangrijkste nieuws van vandaag

Man aangehouden voor dreigen met aanslag op Tweede Kamer

De reden voor de aanhouding is een video op Facebook, waarin de man een aanslag op de organisator van de cartoonwedstrijd van de PVV of op het Tweede Kamergebouw lijkt aan te kondigen. Het bestaan van de video werd maandag bij de politie gemeld. Op dinsdagochtend werd de verdachte ingerekend op het Centraal Station in Den Haag.

Yvo T. officieel verdacht van doodschieten agent in Spa

T. zou tijdens het verhoor wel gezegd hebben dat hij "een zwart gat in zijn geheugen heeft" over de periode rond de schietpartij. Dat meldt het parket van Verviers dinsdag. De man wordt ervan verdacht een politieagent te hebben doodgeschoten toen die de taxi waar de verdachte met anderen in zat, wilde controleren. Hij wordt ook verdacht van de moordpoging op een andere agent die ter plaatse was. Het vuurwapen is nog niet gevonden.

Man die in Naaldwijk met mes zwaaide komt uit Syrië

Het gaat om een 28-jarige man die in Zweden woont. Hij was op visite bij familie. De politie was afgekomen op een melding dat de man in verwarde toestand en met een mes zou lopen en tegen omstanders zou schreeuwen. De melding werd gedaan door familie, die de man probeerde te kalmeren en bang was dat hij zichzelf of anderen iets aan zou doen. Toen agenten de man aanspraken, zou hij geweigerd hebben zijn wapen te laten vallen, waarop de politie op hem schoot.

Dit wordt het nieuws van 29 augustus

PSV strijdt in thuisduel voor kwalificatie Champions League

De Eindhovenaren nemen het in het Philips Stadion op tegen BATE Borisov uit Wit-Rusland. De uitgangspositie van PSV is prima. De ploeg van trainer Mark van Bommel won het uitduel vorige week met 2-3. Het duel begint om 21.00 uur.

Protestmars in Pakistan tegen actie Wilders

De Pakistaanse islamitische partij TLP gaat met een protestmars demonstreren tegen de cartoonwedstrijd van PVV-leider Geert Wilders. De partij zegt actie te zullen voeren tot het plan van Wilders wordt afgeblazen of de Pakistaanse regering de diplomatieke en commerciële banden met Nederland verbreekt, bericht de Pakistaanse krant Dawn.

Prinses Beatrix bij laatste reünie Genootschap Engelandvaarders

Zeker zes hoogbejaarde Engelandvaarders komen woensdag naar de allerlaatste jaarlijkse reünie op landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum. Ze halen daar met onder anderen prinses Beatrix herinneringen op aan de tijd dat ze meehielpen om Nederland te bevrijden van de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog. De reünie in Hilversum is tevens het einde van het Genootschap Engelandvaarders, dat in 1969 is opgericht.

Tv-tip: Quantico

22.55-23.50 uur op FOX: Drie jaar leefde Alex (Pryanka Chopra) een rustig en anoniem leven in Italië, maar dan haalt voormalig FBI-collega Ryan haar over om mee te helpen een andere ex-collega uit de handen van een internationale wapenhandelaar te redden. En dan begint alles van voor af aan.

Het weer in Nederland

Woensdag begint het in het zuidwesten te regenen, in het noorden en oosten schijnt eerst nog de zon. Daar wordt het 23 of 24 graden, elders 19 tot 21 graden. In de middag breidt buiige regen zich over het hele land uit. Het kan soms flink regenen. 's Avonds wordt het geleidelijk weer droger.

Het weer op vakantie

Als we naar Zuid-Europa kijken, komen we het actiefste weer woensdag in Frankrijk tegen. Vooral in de oostelijke helft van het land vallen stevige regen en onweersbuien. Ook in het noordoosten van Spanje valt nog een enkele bui en de Italiaanse Alpen krijgen er in de loop van de dag mee te maken. Verder is en blijft het zonnig en warm rond de Middellandse Zee. De hoogste temperaturen zien we in het zuiden van Spanje, waar het plaatselijk 35 graden wordt.

Later in de week zien we met name in Italië en in de Balkanlanden een enkele bui met onweer. Maar het maakt verre van een einde aan de zomer. In Frankrijk zijn de temperaturen even wat getemperd, richting het weekeinde zien we echter ook daar het kwik weer oplopen.

Bekijk hier de vooruitzichten voor andere landen.