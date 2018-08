Nieuwsupdate: Jos Brech snel uitgeleverd | Ajax strijdt in Kiev voor CL

Het belangrijkste nieuws van vandaag

Jos Brech wordt snel uitgeleverd aan Nederland

Brech werd maandag verhoord door een Spaanse onderzoeksrechter over onder meer zijn uitlevering aan Nederland. Duidelijk is dat Brech akkoord gaat met de versnelde procedure voor zijn uitlevering. De 55-jarige verdachte uit Simpelveld werd zondagmiddag aangehouden in een afgelegen gebied op circa 50 kilometer van Barcelona.

Twee Nederlandse voortvluchtige mannen opgepakt in Spa

De twee worden verdacht van betrokkenheid bij het doodschieten van een Belgische agent, afgelopen zaterdag. Een andere verdachte, werd zondagochtend al gearresteerd. Het is nog niet duidelijk wie heeft geschoten.

'Trump wilde geen eervolle verklaring uitgeven over overleden McCain'

In de verklaring zou de Republikein McCain, die veel kritiek had op zijn partijgenoot Trump, als een "held" worden omschreven. De reactie van het Witte Huis lag dit weekend al klaar om naar buiten gebracht te worden zodra McCains overlijden bekend werd. De president zag echter af van het communiqué. Hij deelde zijn adviseurs mee dat hij in plaats daarvan een kort bericht via Twitter zou sturen.

Dit wordt het nieuws van 28 augustus

Ajax hoopt groepsfase Champions League te bereiken

De Amsterdammers spelen dinsdag om 21.00 uur in de Oekraïense hoofdstad Kiev tegen Dinamo Kiev de terugwedstrijd in het tweeluik om kwalificatie voor de groepsfase. In de eerste wedstrijd in Amsterdam werd het afgelopen woensdag 3-1, waardoor Ajax een goede uitgangspositie heeft.

Publiek kan afscheid nemen van Aretha Franklin

De Amerikaanse muzieklegende wordt vrijdag naar haar laatste rustplaats gebracht. De Queen of Soul, die vorige week op 76-jarige leeftijd stierf, wordt bijgezet op Woodlawn Cemetery in Detroit. Voorafgaand aan de uitvaartdienst in Greater Grace Temple kan het publiek afscheid nemen van de legendarische soulzangeres. Donderdag en vrijdag wordt Franklin opgebaard in het Charles H. Wright Museum of African American History.

Melbourne herdenkt 27-jarige Nederlandse vrouw die werd doodgereden

Tijdens een fietstochtje op 12 augustus werd ze geschept door een automobilist in een gestolen auto. Om haar te herdenken is er een fietstocht, georganiseerd door twee fietsersbonden in Australië. Ze willen meer aandacht voor de veiligheid van fietsers. Een 26-jarige man werd opgepakt voor het dodelijke ongeluk. Hij maakte zich na de aanrijding uit de voeten, zonder zich om de Nederlandse te bekommeren. Zij stierf ter plekke. Een dag later werd de bestuurder gearresteerd.

Tv-tip: Het Italiaanse dorp: Ollolai

21.30-23.30 uur op RTL 4: Het leek een buitenkans van jewelste: een huis op Sardinië regelen voor de lieve somma van één euro. Dat het halve dorp op instorten stond, vertelde RTL er maar even niet bij. Toch startten vijf stellen met de verbouwing van hun leven. De serie zou vandaag eigenlijk eindigen, maar gaat in september gewoon weer door.

Het weer in Nederland

Dinsdag blijft het droog. Er zijn eerst wel wolkenvelden, die later in de ochtend deels oplossen. 's Middags schijnt de zon van tijd tot tijd, het wordt 20 tot 23 graden en er staat weinig wind. In de nacht naar woensdag neemt de bewolking toe. Woensdag trekken er vanuit het zuidwesten buien over het land, hierbij kan het soms stevig regenen.

Het weer op vakantie

Een lagedrukgebied boven Spanje is het belangrijkste weerfenomeen in Europa dinsdag. Het lagedrukgebied veroorzaakt regen en onweer, en trekt tegelijkertijd langzaam noordwaarts, richting het zuidwesten van Frankrijk. Woensdag koerst de depressie naar Nederland en Duitsland zodat het dan ook daar wisselvallig weer wordt.

Het meest zonnige weer is dinsdag te vinden in een brede strook van Luxemburg via de Vogezen en Duitsland naar de Alpen, Italië en Kroatië. Bij vrijwel windstil weer schijnt de zon daar vaak volop. In Italië wordt het 27 tot 33 graden, ten noorden van de Alpen is het wat minder warm. In Griekeland en op Kreta is de lucht instabiel. Dat betekent dat daar morgen een enkele onweersbui mogelijk is.

