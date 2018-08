Weerbericht: Zon straalt door sluierbewolking heen, later regen

De laatste zondag van augustus begint stralend en vooral in het westen komt sluierbewolking voor. De zon komt daar goed doorheen en zorgt voor een aangenaam begin van de dag. In de loop van de dag neemt de bewolking steeds verder toe maar het blijft droog tot tegen de avond.

Vanuit het westen komen de wolken en vandaaruit zal het ook gaan regenen. In de avond trekken de regenbuien het binnenland in. De zuidwestenwind neemt langzaam in kracht toe naar matig, in de kustgebieden naar vrij krachtig en aan zee zelfs hard.

Na het weekend wordt het geleidelijk aan weer wat warmer, maar de kans op buien blijft dan ook groot. Maandag wordt het rond de 18 graden, met een beetje zon en meer regen. Dinsdag is de uitzondering op de komende week. Dan wordt het droog en schijnt de zon geregeld. De thermometer geeft dan 22 graden aan. Woensdag wordt het nog een graadje warmer maar komt er ook veel regen naar beneden.

Komende 5 dagen Max Min Wind Maandag 19°C 13°C ZW 4 Dinsdag 22°C 12°C W 2 Woensdag 22°C 13°C W 2 Donderdag 20°C 15°C NW 3 Vrijdag 19°C 11°C WNW 3

Het weer op vakantie

De Europese weerkaart begint net zoals die in Nederland herfstachtige kenmerken te vertonen. Een depressie bij Schotland zorgt namelijk zondag voor wind, wolken en regen op de Britse Eilanden. De regen bereikt in de namiddag en avond ook het noordwesten van Frankrijk en België. Tot die tijd is echt droog en schijnt ook de zon nog even. Dat betekent dus dat de F1 race in Spa ook droog zal verlopen.

Iedereen die nog op vakantie is in het midden of zuiden van Europa merkt niets van de naderende herfst. In deze regio’s is het op en top zomer. Dat betekent niet dat het altijd droog blijft. Met name de Balkanlanden, het midden van Italië, het westen van Griekenland en Hongarije moeten rekening houden met één of meerdere buien. Die buien vallen echter wel bij maxima van 25 tot 30 graden.

Echt heet is het in het zuiden van Spanje en zuiden van Portugal. Pal aan zee is het prima te doen met veel zon en een zwakke zeebries. Iets verder van de kust af loopt de temperatuur snel op. In Andalusië en Extremadura zijn zondagmiddag temperaturen van 35 tot 40 graden mogelijk.

In Italië is het vrijdag en zaterdag nog wel oppassen voor zware regen- en onweersbuien. Plaatselijk is er kans op zeer zware windstoten, forse hagel en veel regen in korte tijd. Vanaf zondag wordt het ook in die regio rustiger.

Bekijk hier de vooruitzichten voor andere landen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!