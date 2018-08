Nieuwsupdate: Verstappen rijdt zevende tijd | Drugshandel zet 18,9 miljard om

Het belangrijkste nieuws van vandaag

Omzet Nederlandse drugshandel in 2017 geschat op 18,9 miljard euro

Dit bedrag, hoger dan de jaaromzet van bedrijven als Philips en Albert Heijn, is te beschouwen als de bijdrage van Nederlandse synthetischedrugscriminelen aan de illegale wereldeconomie.

Vrachtwagen waarvan miljoenenlading eerder was gestolen brandt uit

De lading die de vrachtwagen bij de roof vervoerde zat tijdens de brand niet meer in de trailer, bevestigt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee. De vrachtwagen werd op de Korteraarseweg rond 2.45 uur achtergelaten en in brand gestoken.

VN eist dat EU-landen vluchtelingen van Italiaans kustwachtschip opvangen

Ook roept de UNHCR de Italiaanse regering op de betreffende 150 migranten onmiddellijk van boord te laten. Het kustwachtschip Diciotti redde de migranten eerder deze maand op zee.

Kustwacht redt elf opvarenden van zinkend zeilschip voor kust Zandvoort

De opvarenden zaten op het reddingsvlot van een Deens zeilschip. Naar omstandigheden maken de mensen het goed.

Paus voor het eerst in 39 jaar in Ierland, bezoek beladen door misbruikschandaal

Het tweedaagse bezoek wordt overschaduwd door recente onthullingen over misbruik binnen de katholieke kerk. Naar verwachting gaat paus Franciscus slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken ontmoeten.

Tesla blijft toch een beursgenoteerd bedrijf

Dat heeft topman Elon Musk bekendgemaakt. De raad van bestuur van Tesla en Musk zijn het eens geworden over het besluit om de beursnotering van de elektrische autobouwer aan de Nasdaq te behouden.

Dit wordt het nieuws van 26 augustus

Verstappen start vanaf zevende plek op oranje gekleurd Spa-Francorchamps

Veel Nederlanders rijden zondagochtend de grens over voor de Grand Prix van België, maar de kans is klein dat ze Max Verstappen zien strijden om een podiumplek. De Nederlander begint in zijn Red Bull vanaf de zevende plek op het ''snelle' circuit, dat in het voordeel lijkt van Mercedes en Ferrari. Lewis Hamilton, vorig jaar winnaar op Spa-Francorchamps, start om 15.10 uur vanaf pole position en Sebastian Vettel begint op plek twee.

AZ hoopt op zege in Eredivisie

AZ hoopt zondag in de Eredivisie de derde zege op rij te boeken. De formatie van trainer John van den Brom ontvangt om 16.45 uur Vitesse. Feyenoord gaat om 14.30 uur op bezoek bij het nog ongeslagen sc Heerenveen. FC Utrecht treft op dat moment VVV-Venlo. Willem II en Heracles Almelo trappen zondag al om 12.15 uur af.

Huldiging Maarten van der Weijden in Waalwijk

De gemeente Waalwijk huldigt zwemmer Maarten van der Weijden na zijn poging van vorige week om de Elfstedentocht te zwemmen. De huldiging vindt plaats op het Raadhuisplein in het centrum van de stad. Van der Weijden moest maandag op de laatste dag zijn toch staken omdat hij ziek was. Die dag vond er alsnog een huldiging plaats in de Friese hoofdstad Leeuwarden.

Tv-tip: Ik weet wie je bent

21.10-22.05 uur op NPO 3: Dit is een remake van de steengoede Spaanse serie Sé Quién Eres, wat zoveel betekent als Ik weet wie je bent. Daan Schuurmans speelt strafrechtadvocaat Daniel Elias, die verdacht wordt van de verdwijning van zijn nichtje Anna. Maar na een auto-ongeluk is hij zijn geheugen kwijt. Schuurmans is weleens lekkerder wakker geworden.

Het weer in Nederland

Zondag is het rustiger, de zon schijnt dan geregeld. De bewolking neemt in de loop van de dag wel toe en 's avonds gaat het vanuit het westen regenen. Het wordt 17 tot 20 graden.

Komende 5 dagen Max Min Wind Zondag 19°C 7°C ZW 4 Maandag 19°C 13°C ZW 4 Dinsdag 22°C 12°C W 2 Woensdag 22°C 13°C W 2 Donderdag 20°C 15°C NW 3

Het weer op vakantie

De Europese weerkaart begint net zoals die in Nederland herfstachtige kenmerken te vertonen. Een depressie bij Schotland zorgt namelijk zondag voor wind, wolken en regen op de Britse Eilanden. De regen bereikt in de namiddag en avond ook het noordwesten van Frankrijk en België. Tot die tijd is echt droog en schijnt ook de zon nog even. Dat betekent dus dat de F1 race in Spa ook droog zal verlopen.

Iedereen die nog op vakantie is in het midden of zuiden van Europa merkt niets van de naderende herfst. In deze regio’s is het op en top zomer. Dat betekent niet dat het altijd droog blijft. Met name de Balkanlanden, het midden van Italië, het westen van Griekenland en Hongarije moeten rekening houden met één of meerdere buien. Die buien vallen echter wel bij maxima van 25 tot 30 graden.

Echt heet is het in het zuiden van Spanje en zuiden van Portugal. Pal aan zee is het prima te doen met veel zon en een zwakke zeebries. Iets verder van de kust af loopt de temperatuur snel op. In Andalusië en Extremadura zijn zondagmiddag temperaturen van 35 tot 40 graden mogelijk.

In Italië is het vrijdag en zaterdag nog wel oppassen voor zware regen- en onweersbuien. Plaatselijk is er kans op zeer zware windstoten, forse hagel en veel regen in korte tijd. Vanaf zondag wordt het ook in die regio rustiger.

Bekijk hier de vooruitzichten voor andere landen.