Nieuwsupdate: Veel tips in zaak-Verstappen | 'Nederland klaar voor gastekort'

Politie ontvangt ruim duizend tips over verdachte zaak-Nicky Verstappen

De politie heeft inmiddels meer dan duizend tips ontvangen over Jos Brech (55), de verdachte in de zaak-Nicky Verstappen. Zijn DNA werd gevonden op het lichaam en de kleding van Nicky Verstappen, de elfjarige jongen die in 1998 dood werd gevonden op de Brunsummerheide. Hij verdween tijdens een zomerkamp. Er is een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd voor Brech, die als bushcrafter zeer bekwaam is in overleven in de natuur.

Getuigenis Nederlandse patholoog in zaak-Ivana Smit in Maleisië uitgesteld

De rechtbank Coroner's Court in Maleisië heeft de getuigenis van de Nederlandse patholoog Frank van de Goot uitgesteld. Van de Goot verrichtte een tweede sectie op het lichaam van de in Kuala Lumpur omgekomen Ivana Smit. Reden voor het uitstel is dat het verhoor van de Maleisische patholoog uitloopt, zegt de advocaat van de nabestaanden. Van de Goot trof - in tegenstelling tot zijn collega - verdacht letsel aan. Hij zal nu maandag in de getuigenbank staan.

Raad van State bepaalt dat Armeense kinderen mogen worden uitgezet

De twee Armeense kinderen Howick (13) en Lili (12), die eind 2008 met hun moeder naar Nederland kwamen, mogen worden uitgezet. Dat heeft de Raad van State in hoger beroep bepaald, waarmee hun asielaanvraag definitief is afgewezen. Hun moeder werd vorig jaar uitgezet en is al in Armenië, de kinderen verblijven nu bij een bevriend gezin. Hun advocaat noemt het besluit "onbegrijpelijk".

Minister Wiebes vindt Nederland wel klaar voor gastekort

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) heeft gezegd dat Nederland goed is voorbereid op calamiteiten bij de gasvoorziening. Wiebes reageerde daarmee op een bericht van actualiteitenrubriek EenVandaag, die een geheim rapport van zijn ministerie in handen kreeg. Daarin wordt het risico op grote problemen bij een stakende gaslevering beschreven. Volgens Wiebes gaat het slechts om de voorbereidingen voor een nieuw calamiteitenplan. Daarin moet rekening worden gehouden met allerlei verschillende scenario's.

'Man reed gemeentehuis Bemmel in wegens privéomstandigheden'

De 59-jarige man die in de nacht van dinsdag op woensdag met zijn auto het gemeentehuis van de Gelderse gemeente Lingewaard binnenreed, kwam tot zijn daad vanwege privéomstandigheden. Dat meldt de politie na afronding van het onderzoek naar het incident. Twee uur voor het incident meldde een bekende van de man bij de hulpdiensten dat de man een een dreiging voor zichzelf of anderen kon vormen. Toen was er nog geen reden om aan te nemen dat hij gebouwen of personen zou bedreigen, aldus de politie.

Paus Franciscus praat in Ierland met slachtoffers van misbruik

Paus Franciscus zal Ierland bezoeken, als eerste katholieke kerkvader in bijna veertig jaar. Hij woont daar een familie-evenement bij. Ook zal de paus een ontmoeting hebben met slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken. Franciscus bevestigde recent in een felle brief het zerotolerancebeleid jegens kindermisbruikers in Rooms-Katholieke Kerk. Critici merken op dat ook deze paus er niet happig op is om pedofiele priesters te laten berechten voor hun daden.

Vuelta van start met proloog door Málaga

De Vuelta a España gaat zaterdag van start met een proloog over 8 kilometer door de straten van Málaga. Namens Nederland doen onder anderen Steven Kruijswijk en Wilco Kelderman mee aan de Spaanse wielerronde. Ook Bauke Mollema is van de partij, maar door zijn korte voorbereidingstijd zet hij niet in op een plek in het klassement. Om 17.26 uur gaat de eerste renner van start in de race tegen de klok.

PEC Zwolle-PSV en Ajax-FC Emmen in Eredivisie

In de Eredivisie staan zaterdagavond vier wedstrijden op het programma. Ajax ontvangt om 18.30 uur het gepromoveerde FC Emmen in de Johan Cruijff ArenA en PSV gaat om 20.45 uur op bezoek bij PEC Zwolle. Daarnaast speelt De Graafschap in Doetinchem tegen FC Groningen en treft NAC Breda thuis Excelsior.

Het weer in Nederland

Komende nacht blijft het veelal droog, met uitzondering van de kustgebieden. Het is wel een koele nacht, met minimumtemperaturen tussen 9 en 12 graden.

Zaterdag overdag passeren nieuwe gebieden met buien ons land. Daarbij is ook kans op onweer en hagel. De zon laat zich af en toe zien, vooral verder landinwaarts. Het wordt zaterdag niet warmer dan 16 tot 19 graden. De wind is matig tot vrij krachtig en waait uit het westen tot noordwesten.

Het weer op vakantie

Een groot lagedrukgebied boven Noord-Europa leidt in vrijwel heel Scandinavië, maar ook op de Britse Eilanden en in de Benelux tot flink wat buien. Sommige buien gaan gepaard met hagel en onweer.

Een front dat hoort bij het grote lagedrukgebied strekt zich uit vanaf de Baltische Staten tot over het oosten en zuiden van Frankrijk. Langs dit front vallen vooral in Polen, Tsjechië, de Alpenlanden en in de zuidelijke helft van Frankrijk diverse regen- en onweersbuien.

Rustiger weer is het in Spanje, Portugal en in Griekenland en Turkije. Daar schijnt vaker de zon en de temperatuur neemt tropische waarden aan die lokaal hoog in de 30 graden uitkomen.

In Italië is het vrijdag en zaterdag nog wel oppassen voor zware regen- en onweersbuien. Plaatselijk is er kans op zeer zware windstoten, forse hagel en veel regen in korte tijd. Vanaf zondag wordt het ook in die regio rustiger.

