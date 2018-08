Klaas Otto ontkent aantijgingen van witwassen

Maar daar is volgens Otto niets van waar. Het gaat volgens hem onder meer over leningen over en weer. Iemand vroeg hem bijvoorbeeld om 140.000 euro te beheren.

"Deze man was verslaafd aan de cocaïne", aldus de vijftigjarige man uit Bergen op Zoom. Uit angst dat hij alles aan drugs zou opmaken, vroeg hij Otto het geld te bewaken. Het bedrag is later volgens Otto netjes terugbetaald, toen deze man niet meer verslaafd was.

Tijdens de eerste zittingsdag donderdag weersprak de Brabander ook alle beschuldigingen en wees hij naar anderen. Hij wordt verdacht van onder meer brandstichting, witwassen, afpersing en bedreiging.

Otto ontkent niet dat hij mensen wel eens stevig heeft aangesproken "op mijn manier", maar de mishandelingen ontkent hij met klem. "Ik heb jarenlang testosteron gebruikt. Dan ben je iets prikkelbaarder", verklaart hij zijn 'stevige aanpak'.

Ook heeft zijn afkomst, een woonwagenkamp, er volgens hem mee te maken dat hij "op een iets andere manier praat". Otto zit niet meer vast. Afgelopen april kwam hij op vrije voeten na een voorarrest van ruim anderhalf jaar.

Kort onrustig op publieke tribune

Vrijdagochtend was er nog wat commotie op de publieke tribune. Toen werd de vordering van Danny van der G. behandeld. Hij had aangifte gedaan tegen Otto van mishandeling, bedreiging en afpersing.

Van der G. vorderde een kleine 3 ton van Otto, onder meer voor de auto's en een speedboot die Otto van hem zou hebben gestolen, en gederfde inkomsten omdat hij niet kon werken nadat hij door Otto in elkaar zou zijn geslagen. Toen het publiek dat aanwezig was voor Van der G. de tribune verliet, werd er geschreeuwd door het gevolg van Otto. De rechtbankbodes wisten dat snel te sussen.

