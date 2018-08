Nieuwsupdate: Verdachte zaak-Nicky Verstappen | Aanval stadhuis Bemmel

Het belangrijkste nieuws van vandaag

Politie identificeert verdachte in zaak-Nicky Verstappen

Het gaat om de 55-jarige Jos Brech uit Simpelveld. Hij wordt ervan verdacht de elfjarige jongen in 1998 seksueel misbruikt en vermoord te hebben tijdens een zomerkamp op de Brunsummerheide. Brechs DNA is op de kleding van Verstappen gevonden.

Man rijdt gemeentehuis Bemmel binnen met gasflessen en overlijdt

Een van de gasflessen in de auto is ontploft, waardoor het pand van de gemeente flinke schade opliep. De politie heeft een stevig vermoeden om wie het gaat en denkt dat het geen terreurdaad is geweest.

Een slechte dag voor Amerikaanse president Donald Trump

Paul Manafort, de oud-adviseur van Trump, is veroordeeld voor fraude. De oud-advocaat van de Amerikaanse president, Michael Cohen, heeft bekend namens Trump zwijggeld aan een pornoster te hebben betaald. Vooral de laatste persoon kan Trump in een lastige situatie brengen als hij ervoor kiest "alles te vertellen wat hij weet over de mogelijke samenzwering om de Amerikaanse democratie schade toe te brengen tijdens de verkiezingen in 2016."

Kindermoordenaar Marc Dutroux toont berouw in brief aan slachtoffers

De advocaat van de nu 61-jarige Dutroux zegt dat het gaat om een "verzachtende brief". Het maakt deel uit van een voorgenomen verzoek tot voorwaardelijke invrijheidstelling. De slachtoffers en nabestaanden van de moordenaar kunnen de brief een dezer dagen verwachten.

Dit wordt het nieuws van 23 augustus

Glennis Grace hoort of ze door is naar halve finale van America's Got Talent

De zangeres trad in de nacht van maandag op dinsdag Nederlandse tijd op in de kwartfinale van de Amerikaanse show met het nummer Never Enough uit de film The Greatest Showman. Eerder zong ze Nothing Compares 2 U van Prince en Run to You van Whitney Houston.

Rechtbank buigt zich inhoudelijk over afpers-, witwas- en mishandelingszaak tegen Klaas Otto

De zaak heeft vertraging opgelopen, omdat zijn advocaat de verdediging neerlegde en twee nieuwe advocaten zich vervolgens moesten inlezen in het omvangrijke dossier. Otto zat overigens tot april in voorarrest, maar werd toen met een enkelband vrijgelaten.

Kapitein van reddingsschip Lifeline moet voor de rechter verschijnen

De kapitein van het schip Lifeline van de Duitse hulporganisatie Mission-Lifeline, Claus-Peter Reisch, moet voor de rechtbank van Malta verschijnen. Hij wordt ervan beschuldigd de zee op te zijn gegaan met een niet correct geregistreerd schip.

Tv-tip: Het Italiaanse dorp: Ollolai

21.30-23.30 uur op RTL 4: Het leek een mooie kans; een huis op Sardinië regelen voor 1 euro. Dat het halve dorp op instorten stond, vertelde RTL er maar even niet bij. Toch startten vijf stellen met de verbouwing van hun leven. De serie zou donderdag eigenlijk eindigen, maar gaat in september gewoon weer door.

Het weer in Nederland

De dag begint overal vrij zonnig en warm, aan het einde van de ochtend is het 22 tot 27 graden Celsius. In de middag komt er bewolking en regen vanuit het westen opzetten. In het oosten kan ook een lokale onweersbui ontstaan.

Vanaf vrijdag is het een paar dagen koel en wisselvallig weer. Vooral zaterdag valt flink wat regen, bij slechts 16 of 17 graden.

Het weer op vakantie

In met name West- en Noord-Europa is het de komende dagen wisselvallig weer. Een aantal actieve storingen trekt verder het Europees continent binnen. Achter die storingen komt koele lucht binnen. Op vooral de Britse Eilanden, in Scandinavië, de Benelux, Duitsland, Frankrijk en in het Alpengebied vallen er regelmatig buien, soms met hagel en onweer. Komend weekend is er in de koude lucht in het Alpengebied boven 2.000 meter zelfs sneeuw mogelijk.

Rustiger weer is het de komende dagen in Spanje en Portugal, maar ook in Griekenland en Turkije. In deze landen is het op de meeste plaatsen droog, schijnt de zon flink en loopt het kwik op naar tropische waarden. Italië moet wel rekening houden met flinke regen- en onweersbuien, vooral in het noorden van het land kan het morgen en overmorgen soms flink tekeergaan.

