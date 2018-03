Opgraven kist van Fortuyn live op tv

Volgens SBS is het de eerste keer dat het opgraven van een lijkkist rechtstreeks op tv te zien is.

De kist wordt opgegraven om definitief te worden bijgezet in het grafmonument in Noord-Italië dat onlangs gereed is gekomen.

Om het opgraven goed in beeld te brengen plaatsen de tv-makers een zwenkende camerakraan bij het huidige graf van de vermoorde politicus op begraafplaats Westerveld in Driehuis. Via onder meer die camera zijn de diverse graaf- en tilwerkzaamheden rechtstreeks op tv te volgen.

Als de kist is gelicht, wordt het graf gevuld met beertjes en relieken van, zoals de zender dat noemt, ,,rouwend Nederland''.

Ook is er in de uitzending aandacht voor de plaatsing van de permanente grafsteen op de begraafplaats. Het lichaam gaat eerst naar Rotterdam Airport, en ook op die locatie is SBS6 de enige zendgemachtigde. SBS hoefde voor die bevoorrechte positie niet te betalen.

Op zaterdag wordt het lichaam overgevlogen naar Italië waar Fortuyn, overeenkomstig zijn laatste wens, wordt herbegraven. Ook vanaf deze locatie doet SBS verslag. Op vrijdag duurt de uitzending van 19.00 tot 20.30 uur, op zaterdag van 19.30 tot 20.30 uur.