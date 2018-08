Nieuwsupdate: Recordaantal zomerse dagen | Italië weigert weer reddingsschip

Het belangrijkste nieuws van vandaag

Recordaantal zomerse dagen behaald

Door het bereiken van 25 graden in De Bilt, iets voor 15.00 uur, is dinsdag de 52e landelijke zomerse dag van het jaar geworden. Daarmee is het oude record van 2006 verbroken. De kans is overigens groot dat er dit weekend een einde komt aan het mooie weer. De voorspellingen laten zien dat de temperatuur niet boven de 19 graden komt.

Storing in besturingssysteem legt treinverkeer Amsterdam plat

Door een storing in een besturingssysteemkunnen er dinsdagavond geen treinen van en naar Amsterdam rijden. Ook naar en van stations in de omgeving, zoals Schiphol, kan geen treinverkeer rijden. Station Amsterdam Zuid werd afgesloten omdat de perrons te vol raakten. Volgens zijn de gevolgen van de storing ook woensdag te merken.

25-jarige man opgepakt voor hacken duizenden Nederlanders

De politie heeft een man (25) aangehouden die wordt verdacht van het hacken van accounts van webshops, digitale chantage en grootschalige phishingacties. Ook zou hij een vrouw digitaal gechanteerd hebben door te dreigen met het online zetten van haar seksueel getinte privéfoto's. Hij heeft zijn acties bekend.

Rihanna vraagt Nederland om donatie, minister Sigrid Kaag wil met haar in gesprek

De zangeres vroeg de Nederlandse overheid via Twitter om 100 miljoen dollar voor onderwijs voor kinderen in ontwikkelingslanden. Kaag reageerde hierop met een 'ik hoop je volgende maand in New York te zien'. Volgens een woordvoerder van Kaag moet de informele ontmoeting plaatsvinden als Kaag in New York is voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Italië blokkeert weer schip met geredde migranten

Aan boord zijn 177 geredde migranten die pas van boord mogen als andere EU-lidstaten bereid zijn ze op te vangen. Minister Matteo Salvini (Binnenlandse Zaken) zegt de migranten te willen terugsturen naar Libië als ze niet worden verspreid over de EU. De nieuwe regeringscoalitie van Italië voert een streng beleid omtrent migranten. Het reddingsschip Aquarius mocht begin juni dagenlang niet aanleggen in de haven van het land.

Dit wordt het nieuws van 22 augustus

Rechtbank doet uitspraak in zaak buschauffeur die mogelijk bussen Arriva in brand stak

De 29-jarige Tilburger Berry van D. zou volgens het Openbaar Ministerie (OM) een motief hebben omdat hij ontslagen was door het busbedrijf. De rechtbank in Breda buigt zich over of er voldoende bewijs is voor de brandstichting in meerdere bussen.

Ajax speelt tegen Dinamo Kiev om Champions League-ticket

Nadat Sturm Graz en Standard Luik werden uitgeschakeld, moet Ajax alleen nog Dinamo Kiev verslaan om een ticket voor het hoofdtoernooi van de Champions League te pakken. De Amsterdammers spelen woensdagavond om 21.00 uur thuis tegen de Oekraïense club en de return in Kiev is volgende week dinsdag. De laatste keer dat Ajax de kwalificatie van het miljoenenbal doorkwam is al acht jaar geleden en destijds was Kiev ook tegenstander in de laatste ronde.

Hypermoderne weersatelliet Aeolus wordt gelanceerd in Zuid-Amerika

De satelliet is ontwikkeld om op nieuwe manieren wind op aarde te meten. De lancering is eerder uitgesteld vanwege harde wind bij de basis in de stad Kourou in Frans-Guyana. De missie duurt in elk geval drie jaar, maar wordt mogelijk verlengd tot vijf jaar.

Glennis Grace treedt op in kwartfinale America's Got Talent

Glennis Grace kan komende nacht tijdens de liveshow van America's Got Talent een belangrijke stap zetten in haar missie om als zangeres door te breken in de Verenigde Staten. Een plek in de halve finale staat op het spel. In deze kwartfinales neemt Grace het niet alleen op tegen andere zangers, maar strijdt ze ook tegen onder meer een kattenact, een acrobatenduo en een stand-upcomedian.

Het weer in Nederland

Er is geregeld zon met temperaturen van boven 23 graden dicht bij zee tot lokaal 28 graden in het oosten en zuidoosten. Donderdag komen buien en koelere lucht dichterbij. Hoe laat de buien gaan overtrekken, is nog onzeker.

Komende 5 dagen Max Min Wind Donderdag 25°C 15°C W 3 Vrijdag 18°C 13°C W 4 Zaterdag 16°C 11°C W 4 Zondag 18°C 10°C NW 3 Maandag 20°C 10°C ZW 4

Het weer op vakantie

Op veel plaatsen in het zuiden van Europa is er volop zon, bij temperaturen die bijna overal tussen 30 en 35 graden liggen. Vooral in het binnenland van Portugal en Spanje is het erg warm met 36 tot 39 graden.

In het zuidoosten van Frankrijk en ook in Spanje kunnen lokaal wel onweersbuien vallen in de namiddag of avond. Ook in Italië vallen verspreid buien, dit kunnen flinke buien zijn met onweer, hagel en windstoten. Vooral op Sicilië kan daarbij veel regen vallen in korte tijd, wat lokaal voor overlast zou kunnen zorgen. Richting de Balkan en Griekenland blijft het vaker droog, al kan ook hier wel een lokale onweersbui vallen. In Turkije blijft het droog bij veel zon.

De komende dagen verandert er weinig, maar in het noorden van Frankrijk (en ook in de Benelux) wordt het na de passage van een storing een flink stuk minder warm.

