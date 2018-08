Nieuwsupdate: Reünie families Noord- en Zuid-Korea I Spoorwegnet bijna vol

Het belangrijkste nieuws van vandaag

Van der Weijden staakt elfstedenzwemtocht op laatste dag

De zwemmer moest op advies van zijn arts opgeven na ongeveer 163 kilometer. De zwemmer zamelde met de zwemactie geld in voor onderzoek naar kanker. Maandagavond werd tijdens de huldiging in Leeuwarden bekend dat Van der Weijden met zijn actie tot nu toe ruim 2,5 miljoen euro heeft opgehaald.

Noord- en Zuid-Koreaanse familieleden zien elkaar weer na decennia

Circa negentig families uit Noord- en Zuid-Korea hebben elkaar maandag voor het eerst in zestig jaar weer kunnen omhelzen. Reünies van familieleden uit beide landen werden in 2015 voor het laatst gehouden.

Politie Barcelona schiet man dood die agenten wilde neersteken

De politie van Barcelona heeft maandagochtend een man doodgeschoten die agenten wilde aanvallen met een mes. Onderzoekers gaan uit van een terroristisch misdrijf. Het incident vond plaats in de ontvangstruimte van het politiebureau van de Mossos d'Esquadra in de wijk Cornellà de Llobregat.

Nederlands spoor volgens ProRail nagenoeg vol door hogere bezetting

Het ruim 7.300 kilometer tellende Nederlandse spoorwegnet is volgens ProRail nagenoeg vol. Toch heeft het weinig zin om extra spoorlijnen aan te leggen, omdat daar bijna geen ruimte voor is, stelt de spoorbeheerder maandag.

Bertens door titel in Cincinnati naar historische dertiende plek op ranglijst

Kiki Bertens is dankzij haar succes op het WTA-toernooi van Cincinnati vier plekken gestegen op de wereldranglijst. De Wateringse, die zondag het Amerikaanse hardcourttoernooi op haar naam schreef, mag zich nu de nummer dertien van de wereld noemen.

Dit wordt het nieuws van 21 augustus

Rechtbank buigt zich over drugslab Zuidlaren

Een 64-jarige man uit Emmen en een 34-jarige man zonder vast adres zijn de eerste van de zes verdachten die terechtstaan voor hun aandeel in het drugslab in Zuidlaren. De politie pakte op 6 april zes personen op nadat het drugslab en een hennepkwekerij waren ontdekt.

Uitspraak in vergismoord en verijdelde liquidatie Almere

De 33-jarige Quincy S. moet wat het Openbaar Ministerie (OM) betreft levenslang de cel in voor de moord op de toevallige voorbijganger Youssef el Kahtaoui in 2015. Ook was hij volgens het OM vorig jaar betrokken bij een verijdelde liquidatie in Almere.

PSV begint in Wit-Rusland aan play-offs Champions League

PSV hoopt dinsdag een grote stap te zetten richting de groepsfase van de Champions League. De landskampioen begint aan de play-offs met een uitwedstrijd in Wit-Rusland tegen BATE Borisov. De aftrap in de Borisov Arena is om 21.00 uur. Na de return van volgende week in Eindhoven is duidelijk welke ploeg dit seizoen mee mag doen aan het miljardenbal. De verliezer moet naar de Europa League.

Offerfeest voor veel moslims van start

Veel moslims vieren van dinsdag tot en met zaterdag het Offerfeest. Per gezin wordt er - sinds dit jaar in Nederland volgens nieuwe regels - één schaap geslacht. Het Offerfeest is naast het Suikerfeest een van de belangrijkste feesten in de islam. Het wordt gevierd ter nagedachtenis aan de profeet Ibrahim, die bereid was zijn zoon te willen offeren voor Allah.

Tv-tip: Skin Tight

18.00-19.00 uur op TLC: Ariel is 23 jaar en verloor maar liefst 118 kilo. De vrouw komt erachter dat ze al die overtollige huid zo mogelijk nog minder aantrekkelijk vindt dan de obesitas die ze versloeg. Hetzelfde geldt voor Chantae, die ruim 101 kilo afviel. Ook zij ziet nog maar één oplossing: de overtollige huid operatief laten verwijderen.

Het weer in Nederland

Dinsdag schijnt de zon geregeld en er valt slechts een enkele lokale bui. Het wordt 23 graden Celsius aan zee tot 26 graden in het oosten. Daar is ook de meeste zonneschijn.

Komende 5 dagen Max Min Wind Dinsdag 25°C 16°C NO 2 Woensdag 26°C 17°C W 3 Donderdag 22°C 16°C W 4 Vrijdag 17°C 13°C W 4 Zaterdag 16°C 11°C W 4

Het weer op vakantie

In Frankrijk is het op de meeste plaatsen zonnig, maar in het noorden is er meer bewolking en hier kan ook wat lichte regen vallen. In de Franse Alpen en op Corsica kan een enkele onweersbui vallen, elders blijft het droog.

Ook in Spanje en Portugal is er volop zon, slechts heel lokaal kan er 's middags een enkele bui vallen. In Italië vallen in de namiddag en avond enkele pittige buien, mogelijk met onweer, hagel en windstoten.

Op de Balkan en in het noordwesten van Griekenland kunnen enkele (onweers)buien vallen, maar meestal schijnt de zon volop. De temperaturen komen bijna overal boven de 30 graden uit, de hoogste temperaturen vinden we in het binnenland van Portugal en Spanje, waar het 36 tot 39 graden kan worden.

Bekijk hier de vooruitzichten voor andere landen.