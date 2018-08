Aantal verdrinkingen in Nederland in 2017 gelijk aan jaar daarvoor

Dat blijkt uit cijfers van het CBS die donderdag gepubliceerd zijn. In 1950 waren er nog meer dan vijfhonderd incidenten. In totaal zijn er sinds die jaren bijna vijftienduizend inwoners van Nederland verdronken. Het aantal verdrinkingen daalde daarna tot eind 1980 sterk.

In vergelijking met de jaren vijftig van de vorige eeuw verdrinken er vooral minder jonge kinderen. In 1950 verdronken er 266 kinderen in de leeftijd tot tien jaar. Begin jaren zeventig waren dit er ongeveer 150 en de laatste tien jaar verdronken er gemiddeld negen kinderen.

De meeste mensen die de afgelopen vijf jaar om het leven zijn gekomen door verdrinking hebben een niet-westerse migratieachtergrond. Vooral de leeftijdsgroep tien- tot twintigjarigen zijn vaker het slachtoffer.

In 2017 verdronken er ook 22 buitenlanders in Nederland. In de afgelopen vijf jaar waren dit er in totaal 103, 20 procent van het totaal aantal mensen dat door verdrinking om het leven kwam. In de meeste gevallen betrof het slachtoffers uit Duitsland (31 procent) en Polen (22 procent).

