Rechter gelast vrijlating voorzitter Amnesty International Turkije

Tegen Kilic en tien andere mensenrechtenactivisten lopen zaken wegens betrokkenheid met terrorisme. Kilic is de enige van deze beklaagden die gevangen zit.

Het proces tegen de mensenrechtenactivisten wegens ''lidmaatschap van of steun aan een bewapende terroristische organisatie'' gaat 7 november verder.

De regering en rechterlijke macht hebben onder aanvoering van Erdogan een heksenjacht geopend op een beweging die Erdogan verantwoordelijk houdt voor een bloedige poging tot staatsgreep in 2016. De filosofisch ingestelde, sekte-achtige beweging van Fethullah Gülen is in Turkije als terroristisch bestempeld.

Talrijke mensen zijn ontslagen of opgepakt omdat ze mogelijk iets met de beweging van de in de VS wonende Gülen van doen gehad zouden hebben.