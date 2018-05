Overleg huisartsen gaat toch door

Vogelaar verklaarde 'not amused te zijn' toen ze woensdagochtend de Volkskrant zag. “Er is overleg gaande, dan staat interventie van andere partijen dat in de weg.” Vogelaar zei ook dat er geen sprake was van een gecoördineerde actie tussen Hoogervorst en de Kamerleden. Vogelaar deed een oproep aan alle Kamerleden zich buiten de onderhandelingen te houden.

Brief

Het overleg stond op losse schroeven na een ingezonden brief van de coalitiepartijen VVD, CDA en D66 in de Volkskrant van woensdag. Zij schrijven dat huisartsen leugens verspreiden over de nieuwe zorgverzekering met het enige doel om hun eigen salaris met 10 procent omhoog te krijgen.

LHV-voorzitter Bas Vos weigerde daarop om het overleg met Hoogervorst te hervatten en eiste van Hoogervorst dat hij openlijk afstand zou nemen van de brief. Vos gaf later aan ook genoegen te nemen met een verklaring van Vogelaar.