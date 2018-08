Ajax ontsnapt door late goal De Ligt aan thuisnederlaag tegen Heracles

Ajax kwam in de 84e minuut zelfs op een 0-1-achterstand door een geweldig doelpunt van Kristoffer Peterson, maar in de 88e minuut redde Matthijs de Ligt in elk geval nog een punt.

De torenhoge favoriet voor de landstitel kent door de remise een slechte generale voor de return van dinsdag op eigen veld tegen Standard Luik in de derde voorronde van de Champions League.

De ploeg van trainer Erik ten Hag moet daarin de 2-2 van afgelopen dinsdag in de heenwedstrijd verdedigen om de play-offs van het belangrijkse Europese bekertoernooi.

Keuze Ten Hag pakt niet goed uit

Ajax startte tegen Heracles met Maximilian Wöber, Carel Eiting, Donny van de Beek en Eredivisie-debutant Kaj Sierhuis in de basis, omdat Nicolas Tagliafico, Lasse Schöne, Frenkie de Jong en Klaas-Jan Huntelaar rust kregen met het oog op het tweede duel met Standard.

Die keuze van Ten Hag pakte aanvankelijk niet goed uit want Ajax kende wel een erg matige openingsfase en mocht van geluk spreken dat Heracles de talloze slordigheden in de opbouw niet afstrafte.

De bezoekers kregen in de achttiende minuut dé kans op de verrassende 0-1-voorsprong. Mohammed Osman had de bal voor zo'n beetje een leeg doel voor het inkoppen, maar de van Telstar overgekomen middenvelder slaagde er toch niet in het net te vinden.

Ziyech raakt de lat

Ajax leek gelijk wakker geschud van die mogelijkheid want een minuut daarna raakte Hakim Ziyech met een schot van afstand de bovenkant van de lat en weer vijf minuten later schoot hij net naast na een combinatie met Dusan Tadic.

Het was voor Ajax het startsein om door te drukken en dat leverde voor rust nog twee kansen op (kopbal van Wöber uit corner Ziyech gestopt door keeper Janis Blaswich en inzet van Van de Beek van dichtbij op de benen van Blaswich), maar geen doelpunten.

Ajax kon ook in de eerste tien minuten van de tweede helft het verschil niet maken en dus bracht Ten Hag De Jong en Huntelaar binnen de lijnen ten faveure van Wöber en Sierhuis.

De Ligt scoort na wereldgoal Peterson

Met name de centraal achterin opererende De Jong zorgde er voor dat er wat meer schwung in het elftal kwam, maar dat resulteerde in nog maar weer eens een poging van ver van Ziyech niet in levensgevaarlijke momenten.

In de levendige slotfase kwam Heracles zowaar op 0-1 door een fantastische knal van Peterson van een metertje of 25 via de onderkant van de lat. Ajax bracht de stand dankzij De Ligt nog wel op gelijk, maar een ommekeer zat er ondanks in totaal twaalf minuten aan blessuretijd, niet meer in.