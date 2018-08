'Weinig ambitie in grootste steden om verkeer schoner te maken'

Dagblad Trouw schrijft dat de organisatie onderzocht heeft wat besturende partijen hebben afgesproken in coalitieakkoorden. Slechts in enkele steden worden vervuilde auto’s geweerd. Ook plannen om het wagenpark te verduurzamen bestaan maar in een paar gemeenten.



Van de 32 steden kregen er vier van de milieuorganisatie het predikaat "goed". De ranglijst wordt aangevoerd door Utrecht, deze stad kent een milieuzone en streeft naar emissieloos openbaar vervoer. Ook Den Haag, Leiden en Zaanstad scoren goed. Hekkensluiters zijn de gemeenten Venlo, Almere en Leeuwarden.



Met name maatregelen om elektrisch rijden te bevorderen blijven volgens Natuur & Milieu flink achter in de gemeenten. In minder dan de helft van de onderzochte collegeakkoorden zijn er plannen gemaakt voor elektrisch rijden. In een derde van de akkoorden wordt er niets over vermeld.



Woordvoerder Jolanda van Zwieten van Natuur & Milieu zegt tegen Trouw dat de organisatie er bewust voor heeft gekozen om de collegeakkoorden op duurzame mobiliteit te checken, omdat daar de meeste winst geboekt kan worden op het gebied van schone lucht en de uitstoot van CO2. Ze erkent wel dat de duurzaamheid van een stad niet alleen tot uitdrukking komt in plannen voor schoner verkeer.

