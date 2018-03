Bloedige aanval in Kashmir

De aanval speelde zich af in Jammu, de winterhoofdstad van het Indiase deel van Kashmir, en was vermoedelijk het werk van acht militante moslims. Volgens ooggetuigen hadden zij zich verkleed als Hindoes. De aanvallers gooiden bij een Hindoe-tempel in een sloppenwijk van Jammu eerst met granaten en openden daarna het vuur op de aanwezigen. Nog niemand heeft zich verantwoordelijk verklaard.

Gespannen

Het is de bloedigste aanval sinds de aanslag op een legerkamp in de buurt van Jammu, waarbij in mei meer dan dertig mensen de dood vonden. Deze aanval bracht beide kernmachten op de rand van een oorlog. India en Pakistan zijn in het verleden al drie keer met elkaar in oorlog geweest. Twee keer vormde Kashmir de inzet. Verscheidene westerse landen hebben de afgelopen maanden geprobeerd om India en Pakistan nader tot elkaar te brengen. Veel landen hebben hun onderdanen aangeraden niet naar Kashmir te reizen of er weg te gaan in verband met de opgelopen spanningen.

De situatie in Kashmir is al maanden gespannen. India en aartsrivaal Pakistan hebben aan de grens ongeveer een miljoen militairen samengebracht. Aanleiding vormde een aanslag op het Indiase parlement, waarbij eind vorig jaar veertien mensen om het leven kwamen. De aanval was vermoedelijk het werk van islamitische rebellen die vanuit Pakistan opereren en een eind willen maken aan het Indiase bestuur over Kashmir. Volgens India krijgen deze guerrillastrijders steun van Pakistan. Dat land zegt de rebellen alleen morele, politieke en diplomatieke steun te geven.

Juist zaterdag herhaalde India dat een dialoog met Pakistan pas mogelijk is als dat land een einde maakt aan de infiltratie van islamitische rebellen in het Indiase deel van Kashmir. De Indiase minister van Buitenlandse Zaken Yashwant Sinha zei dat Pakistan ook de trainingskampen van de rebellen op Pakistaans grondgebied moet ontmantelen. Pakistan heeft beloofd de infiltratie vanuit zijn grondgebied aan banden te leggen, maar volgens India gebeurt dat onvoldoende.