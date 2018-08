Weerbericht: Buien met onweer en mogelijk zware windstoten

Tegen de avond regent het ook in het noorden van het land en neemt de kans op zware windstoten toe, met name in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Noord-Holland en Flevoland. Lokaal kan er flink wat water vallen. Het is nog niet zeker hoe de buien over het land gaan trekken.

In de kustgebieden wordt het 23 graden. In het oosten en het zuidoosten van het land kan de temperatuur oplopen naar 27 tot 28 graden.

Vrijdag en zaterdag is er even geen sprake van hitte. De temperaturen liggen beide dagen tussen de 20 graden in het westen en 23 graden in het oosten. Ook kan er een enkele regenbui vallen. Zondag gaan de temperaturen weer hoog en wordt het tussen de 24 en 29 graden.

Komende 5 dagen Max Min Wind Vrijdag 22°C 14°C W 4 Zaterdag 22°C 13°C ZW 4 Zondag 27°C 11°C ZW 3 Maandag 28°C 14°C ZW 3 Dinsdag 22°C 16°C W 3

Het weer op vakantie

Woensdag ontstaat in het centrale deel van Frankrijk een lagedrukgebied, op de scheiding tussen koele en warme lucht. Deze depressie koerst noordwaarts richting België. In een flink deel van het land zorgt dat voor bewolking en neerslag. In de westelijke departementen gaat het merendeels om gestage regenval, naar het oosten toe juist om zware buien met grote verschillen van plaats tot plaats. De temperatuur ligt rond 20 graden in het westen en noorden, maar haalt 25 tot 30 graden in het midden, oosten en zuiden.

Op het Iberisch Schiereiland blijft de lucht vrij instabiel in het noorden en oosten van Spanje. Er vormen zich stapelwolken, die uitgroeien tot enkele regen- en onweersbuien. In de rest van het land blijft het zonovergoten, bij 30 tot 35 graden op veel plaatsen, lokaal nog hoger. Voor Portugal ziet het weer er ook prima uit, het wordt daar 25 tot 35 graden. De zon schijnt volop, zelfs nauwelijks gehinderd door stapelwolken.

Woensdag is de lucht in het noorden van Italië weer behoorlijk instabiel. In de middag komen er forse stapelwolken, die uitgroeien tot verspreid een flinke onweersbui. In het midden en zuiden van het land is het overal zonovergoten. De temperatuur stijgt tot ruim boven de 30 graden, verder naar het zuiden wordt vaak 35 graden gehaald.

Er is opnieuw geen wolk aan de hemel te zien in Griekenland. Met volop zonneschijn wordt het 30 tot ruim 35 graden op de meeste plaatsen. In Epirus ontstaan hooguit wat stapelwolken. Op de eilanden in de Egeïsche Zee waait een vrij stevige noordelijke wind. In Turkije liggen de temperaturen nog wat hoger, tussen 35 en lokaal 40 graden.

