Nieuwsupdate: Dodental Lombok stijg fors | Feyenoord en Vitesse in Europa

Het belangrijkste nieuws van vandaag

Dodental aardbeving Lombok stijgt fors naar 349

In het noorden van Lombok zelf zijn zeker 347 doden gevallen. Het epicentrum lag ten noordoosten van het eiland. Op het nabijgelegen Bali zijn twee doden te betreuren. Eerder op woensdag werd nog een dodental van 131 gemeld. Er zijn ook rond de 2.500 mensen gewond geraakt na de aardbeving, die een magnitude van 6.9 had. In de noordelijke provincie Kayangan zouden de meeste dodelijke slachtoffers zijn gevallen. De autoriteiten daar kwamen op een dodental van 171.

Aantal natuurbranden verdubbeld in juni en juli

In de droge maanden juni en juli waren er meer dan twee keer zoveel natuurbranden als vorig jaar in dezelfde tijd. Dit jaar waren er 2.811 natuurbranden als gevolg van de droogte tegen 1.213 vorig jaar, meldt Brandweer Nederland woensdag.

Verdachte opgepakt voor doodschieten bekende crimineel in Delft

Bij het schietincident kwam crimineel Karel Pronk om het leven. Het gaat om een 28-jarige verdachte uit Delft die dinsdagmiddag is aangehouden. Getuigen van het schietincident verklaarden dat ze een auto hebben zien wegrijden. Deze wagen werd op de Insulindeweg door de politie tegengehouden. De verdachte zat achter het stuur. De opgepakte man zit woensdag nog vast voor verhoor.

RIVM trekt hitteplan weer in

De maatregel gold voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht, Overijssel en Drenthe. Het hitteplan ging donderdag in tijdens de tweede hittegolf van deze zomer. De maatregel is vooral een waarschuwing voor de gevolgen van extreem hoge temperaturen en een oproep om extra goed te zorgen voor kwetsbare mensen, zoals ouderen en chronisch zieken. Het RIVM trok woensdag ook de waarschuwing voor smog door ozon in.

Dit wordt het nieuws op 6 augustus

Feyenoord en Vitesse spelen heenwedstrijden derde voorronde Europa League

De Rotterdammers beginnen met een uitwedstrijd tegen het Slowaakse AS Trencín (aftrap 19.00 uur) en de Arnhemmers spelen om 20.00 uur thuis tegen FC Basel. Bij de Zwitserse formatie staat voormalig Vitesse-spits Ricky van Wolfswinkel onder contract. AZ werd in de vorige ronde al uitgeschakeld door FC Kairat Almaty uit Kazachstan.

Moeder zeven maanden oud jongetje voor rechter

Het Openbaar Ministerie denkt dat de vrouw in april een kussen op het gezicht van haar baby heeft gedrukt, totdat hij was overleden. Er is nog weinig duidelijk over de omstandigheden waarin dit incident zich heeft afgespeeld en wat het motief van de vrouw zou zijn. Ze wordt verdacht van moord danwel doodslag.

Ranomi Kromowidjojo hoopt op derde EK-medaille in Glasgow

De 27-jarige Groningse, die eerder al zilver pakte op de 4x100 meter en brons op de 50 meter vrij, zwemt de finale van de 50 meter vlinderslag. Kromowidjojo deed dinsdag niet mee aan de 100 meter vrij om haar medaillekansen op de 50 meter vlinder te vergroten. Haar grootste concurrent voor het goud is de Zweedse Sarah Sjöström, wereldrecordhouder op dat nummer.

Kort geding over staking piloten Ryanair

Piloten van Ryanair in Nederland willen vrijdag voor 24 uur het werk neerleggen, zo liet de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) weten. De vliegmaatschappij wil dit echter verhinderen middels een kort geding. Dat dient in Haarlem. Met de staking sluit de pilotenbond zich aan bij collega-piloten in Duitsland, Ierland, België en Zweden die eerder al lieten weten vrijdag de hele dag te staken. De VNV zegt al acht maanden met Ryanair in gesprek te zijn over een nieuwe cao zonder dat er significante vooruitgang is geboekt.

TV-tip: Moby Dick

22.25-23.05 uur op NPO 1: In het boekenvak lijkt het om één ding te draaien: zorg dat je besproken wordt in DWDD. Zo’n sticker op het omslag en de verkoop loopt als een trein. In Moby Dick bespreekt Van Nieuwkerk boeken die een grote rol hebben gespeeld in het leven van de gasten van de dag. Vandaag: Dieuwertje Blok en Ben Feringa.

Het weer in Nederland

Donderdag schijnt eerst de zon en het wordt snel warm; langs de oostgrens 25 tot 28 graden. Vroeg in de middag bereikt een gebied met buien en onweer het zuiden van het land. Tegen de avond regent het ook in het noorden en neemt de kans op zware windstoten toe. Lokaal kan flink wat water vallen. Vrijdag en zaterdag valt er hooguit een enkele bui en is er van hitte even geen sprake. Zondag wordt het wederom 25 tot 30 graden.

Het weer op vakantie

Woensdag ontstaat in het centrale deel van Frankrijk een lagedrukgebied, op de scheiding tussen koele en warme lucht. Deze depressie koerst noordwaarts richting België. In een flink deel van het land zorgt dat voor bewolking en neerslag. In de westelijke departementen gaat het merendeels om gestage regenval, naar het oosten toe juist om zware buien met grote verschillen van plaats tot plaats. De temperatuur ligt rond 20 graden in het westen en noorden, maar haalt 25 tot 30 graden in het midden, oosten en zuiden.

Op het Iberisch Schiereiland blijft de lucht vrij instabiel in het noorden en oosten van Spanje. Er vormen zich stapelwolken, die uitgroeien tot enkele regen- en onweersbuien. In de rest van het land blijft het zonovergoten, bij 30 tot 35 graden op veel plaatsen, lokaal nog hoger. Voor Portugal ziet het weer er ook prima uit, het wordt daar 25 tot 35 graden. De zon schijnt volop, zelfs nauwelijks gehinderd door stapelwolken.

Woensdag is de lucht in het noorden van Italië weer behoorlijk instabiel. In de middag komen er forse stapelwolken, die uitgroeien tot verspreid een flinke onweersbui. In het midden en zuiden van het land is het overal zonovergoten. De temperatuur stijgt tot ruim boven de 30 graden, verder naar het zuiden wordt vaak 35 graden gehaald.

Er is opnieuw geen wolk aan de hemel te zien in Griekenland. Met volop zonneschijn wordt het 30 tot ruim 35 graden op de meeste plaatsen. In Epirus ontstaan hooguit wat stapelwolken. Op de eilanden in de Egeïsche Zee waait een vrij stevige noordelijke wind. In Turkije liggen de temperaturen nog wat hoger, tussen 35 en lokaal 40 graden.

Bekijk hier de vooruitzichten voor andere landen.