Ellen van Dijk pakt derde Europese titel tijdrijden, zilver voor Van der Breggen

De twee Nederlandse vrouwen waren duidelijk de twee besten van het deelnemersveld in de Schotse stad. Van Dijk voltooide de 32,3 kilometer op een regenachtig parcours in een tijd van 41.39. Ze bleef daarmee Van der Breggen (41.41) twee seconden voor.

Het brons ging op ruime afstand naar de Duitse Trixi Worrack (42.48).

De 31-jarige Van Dijk was ook de beste bij de twee eerdere edities van het EK tijdrijden bij de vrouwen. Vorig jaar won ze de titel in het Deense Herning en in 2016 was ze de beste in het Franse Plumelec.

Van Dijk had bij het eerste tussenpunt na 16 kilometer 17 seconden voorsprong op Van der Breggen, maar daarna werd het een spannende strijd tussen de twee landgenoten.

Klein verschil tussen Nederlanse vrouwen

De 28-jarige Van der Breggen naderde Van Dijk tot slechts één seconde bij het derde meetpunt na 24 kilometer, maar slaagde er uiteindelijk net niet in om de renster van Team Sunweb van haar derde Europese titel af te houden.

Van Dijk werd eerder dit jaar ook Nederlands kampioen tijdrijden. In 2013 pakte ze in Florence ook de wereldtitel. Bij de Spelen in Rio de Janeiro bleef ze door een val net buiten de medailles.

De mannen strijden woensdagmiddag om de Europese titel tijdrijden. Namens Nederland doen Dylan van Baarle en Jos van Emden mee in Glasgow.