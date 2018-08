Nieuwsupdate: 98 doden na aardbeving Lombok | Tweede hittegolf een feit

Het belangrijkste nieuws van vandaag

Dodental na aardbeving Lombok stijgt naar 98

Honderden toeristen zitten vast op het Indonesische eiland, nadat daar zondag een forse aardbeving heeft plaatsgevonden. Nog altijd worden lichamen onder het puin gevonden. Een groot aantal mensen heeft in de nacht van zondag op maandag uit angst buiten geslapen. Er zijn meerdere naschokken gevoeld. Volgens de Indonesische autoriteiten zijn minstens twintigduizend mensen hun huis kwijt.

Tweede landelijke hittegolf een feit

Het KNMI meldt maandagmiddag dat het in De Bilt minimaal 30 graden is geworden. Voor een landelijke hittegolf moet het in De Bilt vijf dagen achtereen minimaal 25 graden worden, waarvan drie dagen ook nog eens de 30 graden wordt bereikt. Vanaf 29 juli bereikte de temperatuur elke dag 25 graden. Op maandag 30 juli en afgelopen vrijdag en maandag werd het minimaal 30 graden. Van 15 juli tot en met 27 juli was ook al sprake van een landelijke hittegolf. Gemiddeld is er eens in de vier of vijf jaar sprake van een hittegolf.

Britten gaan Rusland vragen om uitlevering twee mannen

De twee worden verdacht van het plegen van de aanslag met het zenuwgas op de Russische voormalig dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter. Zij werden begin maart bewusteloos op een bankje in Salisbury aangetroffen. Beiden overleefden de aanslag, maar waren maandenlang ziek.

Twee doden en tientallen gewonden na explosie tankauto in Bologna

Meerdere explosies en een brand op een weg in de buurt van het vliegveld van de Italiaanse stad kostten twee mensen het leven. Daarnaast raakten ook meer dan zestig mensen gewond. De politie liet weten dat de ontploffingen werden veroorzaakt door een aanrijding waarbij een vrachtwagen met brandbare stoffen als lading en enkele andere auto's waren betrokken. Een deel van een brug is door de klap ingestort.

Dit wordt het nieuws op 6 augustus

Ajax begint aan tweeluik met Standard Luik in derde voorronde Champions League.

De Amsterdammers spelen dinsdagavond eerst een uitwedstrijd tegen de Belgen (aftrap 20.00 uur) en volgende week woensdag is de return in de Johan Cruijff ArenA. Als Ajax afrekent met Luik, moet de ploeg van trainer Erik ten Hag nog een ronde overleven om de groepsfase van de Champions League te bereiken.

Voormalig PVV-Europarlementariër Daniël van der Stoep hoort straf

Van der Stoep werd eerder veroordeeld voor het verleiden van drie minderjarige meisjes tot seks. Van der Stoep zou in de jaren 2012-2014 berichten aan hen hebben gestuurd en bood cadeautjes, geld en zelfs een keer cocaïne aan. Onder de meisjes was de tienerdochter van een medewerkster van Van der Stoep. Hij ontkent zelf seksuele intenties te hebben gehad. Er is wederom vijf maanden cel tegen hem geëist.

Voorverkiezingen in verschillende Amerikaanse staten

Deze zijn bedoeld om kandidaten te selecteren die aan de tussentijdse congresverkiezingen en gouverneursverkiezingen op 6 november gaan meedoen. Tijdens deze 'midterms' gaan Amerikanen naar de stembus omdat het land halverwege de zittingstermijn van een president zit. De verkiezingen zijn in Kansas, Michigan, Missouri, Washington en Ohio. Op Washington na gingen al deze staten in 2016 naar Donald Trump.

Tv-tip: Change Your Mind

22.45-23.35 uur op NPO 2: Dit gesprek met filosoof Michael Sandel zou je mening weleens kunnen veranderen. Of misschien zelfs je gedrag. Waar vroeger geloof de dienst uitmaakte of één politieke partij je toewijding kon wegdragen, ligt nu alles open. Een gesprek met millennials.

Het weer in Nederland

Dinsdag is er veel zon. Het wordt zeer warm, 30 tot 37 graden. 's Middags ontstaan er stapelwolken en in de avond neemt de kans op forse onweersbuien toe. De wind is zwak of matig uit het zuiden of zuidwesten. Woensdag is het wisselend bewolkt en vallen er enkele (onweers)buien. Het wordt dan 24 tot 30 graden.

Het weer op vakantie

Maandag trok de hete lucht die zich eerst boven Portugal en Spanje bevond, naar het westen en midden van Europa. De allerwarmste lucht trekt over Noordoost-Frankrijk naar Duitsland, maar ook Nederland krijgt een deel mee. Op de heetste plekken in Frankrijk en Duitsland wordt het 35 tot lokaal 40 graden.

In Scandinavië is het vriendelijk weer in Denemarken, met ook daar hoge temperaturen tot boven de 30 graden. In Zweden en Noorwegen is het minder warm, maar ook behoorlijk zonnig. Verder naar het noorden wordt het wel wisselvalliger, met een paar buien.

De Alpenlanden moeten rekening houden met verspreid een paar stevige buien met onweer, hoewel de dag vaak wel begint met behoorlijk wat zonneschijn. De temperatuur ligt tussen 25 en 30 graden in de dalen, vanaf 2.000 meter is het aangenaam met 15 tot 20 graden.

Het rustigste weer vinden we vooral in het midden en zuiden van Italië, in Spanje en Portugal, maar ook in Griekenland en Turkije.

Het is vrijwel overal droog en de temperaturen liggen op de meeste plaatsen tussen 30 en 35 graden, lokaal wordt het 40 graden. In het noorden van Italië is wel kans op een regen- of onweersbui, maar vooral in de Dolomieten.

