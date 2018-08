Weerbericht: Koelere zondag voorbode van nieuwe tropenhitte

Een rustige en relatief koele nacht wordt zondag overdag gevolgd door droog weer, waarbij de zon zich regelmatig laat zien. De maximale middagtemperatuur ligt tussen 23 graden aan de kust tot 28 graden in het binnenland. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig.

Na het weekend schiet de temperatuur weer naar boven. Maandag liggen de temperaturen maximaal tussen 29 en 33 graden en dinsdag wordt het nog iets warmer.

Woensdag ook een zeer warme dag, maar in de loop van de dag neemt de kans op onweersbuien toe. Daarna neemt de zomer gas terug. In de tweede helft van de week dalen de temperaturen. Naar verwachting zullen die maximaal tussen de 20 en 25 graden liggen. Hoewel er een enkele bui kan vallen, blijft volgende week overwegend droog.

Komende 5 dagen Max Min Wind Maandag 31°C 16°C N 3 Dinsdag 33°C 15°C ZW 3 Woensdag 28°C 19°C W 4 Donderdag 25°C 15°C NW 3 Vrijdag 21°C 13°C WZW 3

Het weer op vakantie

Delen van Zuid-Frankrijk en het noorden van het Verenigd Koninkrijk krijgen zondag te maken met enkele buien, waarbij in Zuid-Frankrijk ook kans is op hagel en onweer. Elders in West-Europa blijft het zonnig zomerweer, met temperaturen die plaatselijk kunnen oplopen tot 38 graden.

Nog warmer blijft het in Spanje en Portugal, waar de temperatuur op veel plaatsen rond of boven de 40 graden komt te liggen. Aan de Spaanse oostkust is kans op een bui. In Italië valt meer neerslag, waarbij ook hagel en onweer worden verwacht.

In het Alpengebied en het zuiden van Duitsland kunnen zware regen- en onweersbuien vallen. Het zuiden van Polen en het oosten van Tsjechië krijgen meer neerslag, maar de buien zijn daar lichter. In de rest van Duitsland blijft het droog.

De binnenlanden van Bosnië en Kroatië krijgen zondag ook regen en onweer te verwerken, maar aan de Adriatische kust vallen geen buien. In het zuiden van Turkije kan het plaatselijk ook gaan regenen.