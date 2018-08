Weerbericht: Tropische zaterdag, zondag brengt verkoeling

De middagtemperatuur ligt zaterdag tussen 25 graden aan zee tot lokaal 32 graden in het zuidoosten van het land. De wind is een kracht van 2 of 3 zwak tot matig en draait van noord naar noordwest.

Voor de provincies Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg is het Nationale Hitteplan van het RIVM nog steeds van kracht. Vanwege de aanhoudende hitte geldt in die provincies code geel.

De nacht van zaterdag op zondag wordt met 16 graden iets koeler dan die van vrijdag op zaterdag.

Ook zondag overdag neemt de hitte tijdelijk af. De middagtemperaturen liggen tussen 22 graden vlak aan zee tot 29 graden in het oosten en zuidoosten. De windkracht blijft zwak tot matig.

Na het weekend schieten de temperaturen weer omhoog. Tot en met dinsdag liggen de maximumtemperaturen rond of boven 30 graden. Naar verwachting zakken ze later in de week weer.

Komende 5 dagen Max Min Wind Zondag 26°C 16°C N 3 Maandag 30°C 12°C N 3 Dinsdag 32°C 14°C Z 3 Woensdag 29°C 19°C ZW 4 Donderdag 24°C 15°C W 3

Het weer op vakantie

De extreme hitte in Spanje en Portugal is nog niet achter de rug. In het zuidwesten van Spanje en in het zuiden van Portugal kan het dit weekend lokaal 45 graden worden. Ook in Italië is het heet, maar in de middag is er kans op enkele flinke buien.

De temperaturen in Frankrijk liggen zaterdag en zondag ruim boven de 30 graden en ook elders in West-Europa blijft het warm. Alleen in Schotland, Ierland en Scandinavië is het koeler. In de eerste twee landen wordt het 20 graden, in Scandinavië schommelen de temperaturen rond de 25 graden.

Ook Centraal-Europa krijgt veel zon en weinig bewolking en neerslag, op een lokale onweersbui na. De maximumtemperaturen liggen tussen de 30 en 35 graden.