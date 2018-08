Nieuwsupdate: Nederlandse vrouw overleden op Malta I Ricciardo naar Renault

Het belangrijkste nieuws van vandaag

Nederlandse vrouw (30) dood gevonden op Malta

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt tegen NU.nl dat alle signalen wijzen op een misdrijf. Volgens lokale media is de vrouw met een mes gedood. De politie op Malta kan dit niet bevestigen, maar meldt wel dat er een onderzoek is gestart.

Lichaam gevonden van in Laos vermiste Nederlander

De dertigjarige Mattijn Lahuis verdween maandag nadat hij met een kajak was omgeslagen. De man, die met zijn vriendin op wereldreis was, ging met twee vrienden uit Nederland onder begeleiding van een gids meerdere dagen kajakken in de jungle.

Er wordt meer zoet water naar het westen gepompt

Dit heeft het verantwoordelijke hoogheemraadschap besloten, omdat de verzilting in West-Nederland toeneemt. Verzilting van de bodem kan voor onherstelbare natuurschade zorgen en moet daarom worden voorkomen. Het westen kreeg sinds 24 juli al 6.900 liter water per seconde vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek. Nu komt daar nog eens 4.000 liter per seconde bij.

Langste regionale hittegolf ooit gemeten in Deelen en Gilze-Rijen

De temperaturen in het Gelderse Deelen en het Brabantse Gilze-Rijen passeerden volgens Weeronline en Weerplaza om 9.10 uur als eerste de grens van 25 graden, waarmee het daar officieel de 23e dag van de regionale hittegolf is.

Ricciardo verruilt Red Bull Racing na dit seizoen verrassend voor Renault

De 29-jarige Australische teamgenoot van Max Verstappen ziet af van contractverlenging en rijdt de komende twee jaar opvallend genoeg voor Renault. "Dit was waarschijnlijk een van de moeilijkste beslissingen die ik tot dusver in mijn carrière heb moeten nemen. Maar ik vind dat het tijd is voor een frisse, nieuwe uitdaging", zegt Ricciardo.

Zittend staatshoofd Mnangagwa wint presidentsverkiezing Zimbabwe

De grootste oppositiepartij, van leider Nelson Chamisa, accepteert de uitslag niet en noemt de resultaten "nep". De kiescommissie heeft de verkiezingsresultaten donderdag bekendgemaakt na het tellen van de op maandag uitgebrachte stemmen.

Dit wordt het nieuws op 4 augustus

​Zwarte zaterdag in Frankrijk en Italië

De ANWB verwacht topdrukte op de Franse en Italiaanse snelwegen, zowel richting het noorden als richting het zuiden. Ook elders in Europa kunnen de snelwegen vollopen met vertrekkende en terugkerende vakantiegangers. Vooral in Duitsland is dat waarschijnlijk, aldus de Duitse organisatie ADAC.

Medaillekansen voor Nederland bij EK zwemmen

Bij de EK zwemmen in het Schotse Glasgow liggen er zaterdag meerdere medaillekansen voor Nederland. Ranomi Kromowidjojo en Tamara van Vliet komen in actie in de finale van de 50 meter vrije slag en Arno Kamminga wil op de 100 meter schoolslag op het podium eindigen. Kromowidjojo veroverde vrijdag al met de estafettevrouwen zilver op de 4x100 meter vrij.

Amsterdam in teken van botenparade Pride Amsterdam

Vanaf 13.30 uur gaan tientallen versierde boten met feestelijk geklede mensen de grachten op. Doorgaans doen onder meer de landelijke LHBTQI-stichtingen, gayhoreca, roze netwerken van grote bedrijven en banken mee aan de parade. De organisatie van Pride Amsterdam wil dit jaar met de traditionele botenparade vooral aandacht vragen voor mensenrechten in de wereld.

PSV en Feyenoord strijden om Johan Cruijff Schaal

Landskampioen PSV en bekerwinnaar Feyenoord staan in Eindhoven om 18.00 uur tegenover elkaar in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. PSV, de club waarbij Mark van Bommel debuteert als hoofdtrainer, kan de prijs voor de twaalfde keer pakken. Feyenoord won de Johan Cruijff Schaal tot dusver drie keer.

Tv-tip: Pride Amsterdam - Canal Parade 2018

22.05-22.50 uur op NPO 3: Er valt weer een hoop te zwaaien langs de Amsterdamse grachten tijdens de Canal Parade. Behalve de te verwachten blote lijven en de uitbundige versieringen, zijn er dit jaar ook boten van Netflix, GTST én een heuse AVROTROS-boot met Songfestival-deelnemers. Hopelijk vinden ze niet hun Waterloo.

Het weer in Nederland

Het weekend verloopt geleidelijk minder warm, met op zaterdag 27 tot 33 graden en zondag 24 tot 28 graden. Het blijft vrij zonnig en overwegend droog. Heel misschien valt zaterdagochtend in het noorden een drup regen.

Komende 5 dagen Max Min Wind Zaterdag 29°C 17°C N 3 Zondag 26°C 16°C N 3 Maandag 30°C 12°C N 3 Dinsdag 32°C 14°C Z 3 Woensdag 29°C 19°C ZW 4

Het weer op vakantie

Dit weekend blijft het volop zomeren in het zuiden van Europa. In de meeste gebieden loopt de temperatuur in de kustgebieden op tot boven de 30 graden. De zon schijnt daarbij vrijwel ongehinderd. In de loop van de middag en avond kunnen er wel een paar onweersbuien tot ontwikkeling komen. Dit geldt met name voor het binnenland van Italië, Kroatië, Turkije en Griekenland.

Zeer heet wordt het in het zuiden van Portugal en het zuidwesten van Spanje. Daar kan het kwik stijgen tot boven de 45 graden. Vooral zaterdag wordt het erg heet en kunnen er lokale hitterecords sneuvelen.

Na het weekend houdt het zomerse weer aan.

Bekijk hier de vooruitzichten voor andere landen.