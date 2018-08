Nieuwsupdate: Landelijk watertekort I Apple bereikt beurswaarde van 1 biljoen

Het belangrijkste nieuws van vandaag

Officieel landelijk watertekort ​

Vanwege de aanhoudende droogte de komende tijd, worden mogelijk nieuwe maatregelen genomen om het water zo goed mogelijk te verdelen in Nederland. Er is vooralsnog geen gevaar voor het drinkwater. Ook de energievoorziening en de veiligheid van dijken zijn niet in het geding.

Apple bereikt als eerste bedrijf ooit een beurswaarde van 1 biljoen dollar

Donderdag heeft de prijs van één Apple-aandeel de grens van 207,04 dollar overschreden. Daarmee kwam de totale beurswaarde op 1 biljoen dollar uit. Volgens de laatste gegevens zijn er 4.829.926.000 Apple-aandelen op de beurs.

Herdenkingstocht voor in Italië omgekomen Koen van Keulen

De stoet loopt in Soest richting zijn ouderlijk huis. De herdenkingstocht is rond 19.15 uur van start gegaan bij de kruising van de Ferdinand Huycklaan met de Peter van den Breemenweg.

Concertgebouworkest ontslaat chef-dirigent na beschuldigingen wangedrag

In The Washington Post verscheen op 26 juli een artikel waarin Daniele Gatti door twee vrouwen werd beschuldigd van ongepast gedrag. De vrouwen zouden door de dirigent, die sinds 2016 zijn functie heeft bij het orkest, zijn aangerand.

KNSB verontrust over mogelijk misbruik schildklierhormoon door schaatsers

Het middel, Thyrax, staat niet op de internationale dopinglijst, maar mag niet zonder medisch attest voorgeschreven worden. Dat zou echter wel gebeuren. De KNSB heeft een brief aan de schaatsers gestuurd, waarin de bond zijn ongerustheid uit.

Vijf wandelaars verdronken door snelstijgend water in kloof Corsica

In totaal zeven wandelaars zijn woensdag aan het eind van de middag meegesleurd door het snelstijgende water van de rivier in de Zoïcu-kloof op Corsica. Twee van hen wisten te overleven. De kloof ligt in de gemeente Soccia in het westen van Corsica. Door zware regenval is het water in de rivier in de afgelopen dagen sterk gestegen.

Dit wordt het nieuws op 3 augustus

Macron praat met May over Brexit

De Franse president Emmanuel Macron ontvangt de Britse premier Theresa May niet in het Élysée, zoals gebruikelijk voor dit soort overleg, maar in zijn vakantieverblijf in Fort de Brégançon, in het zuidoosten van het land. Parijs heeft geen officiële agenda bekendgemaakt, maar het belangrijkste gespreksonderwerp is de Britse uittreding uit de Europese Unie.

Ryanair-piloten Ierland leggen werk neer

Dit doen de piloten van Ryanair voor de vierde keer in korte tijd. De staking is een reactie op Ryanairs besluit om honderd piloten en tweehonderd cabinemedewerkers naar Polen te verplaatsen. Dat besluit was weer een vergeldingsactie voor drie eerdere stakingen van Ierse piloten.

EK zwemmen in Glasgow van start

De Nederlandse Ranomi Kromowidjojo komt op de eerste dag direct in actie. Ze zwemt de 50 meter vrije slag, waarop de Groningse direct medaillekandidate is. Ook de 100 meter vlinderslag (vrouwen), 100 meter schoolslag (mannen) en 4x100 meter (zowel mannen als vrouwen) staan op het programma. Bij de laatste onderdeel worden 's avonds meteen de finales gezwommen.

Ook EK baanwielrennen van start

Er kunnen ook op dit evenement in Glasgow gelijk medailles worden gepakt. De Nederlandse teamsprinters (mannen en vrouwen) moeten eerst de voorronden doorkomen om de finale te bereiken die in de avond op het programma staat. Op het onderdeel scratch hopen Kirsten Wild en Roy Eefting mee te doen om de prijzen.

Tv-tip: Love Friendship

23.25-0.50 uur op NPO 2: We dachten dat alle boeken van Jane Austen al zes keer waren verfilmd, maar dit is de eerste keer dat iemand zich op haar brievenroman Lady Susan heeft gestort. Ook mensen die niet van kostuumdrama’s houden, kunnen hun lol op met al het gekonkel, geroddel en de hatelijke opmerkingen.

Het weer in Nederland

Vrijdag wordt ook nog een flink zonnige en zeer warme dag, met maxima van 29 tot 34 graden. Voor de provincies Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg is het Nationale Hitteplan van het RIVM van kracht. In overeenstemming daarmee is voor de betreffende provincies code geel wegens aanhoudende hitte van kracht.

Komende 5 dagen Max Min Wind Vrijdag 32°C 17°C N 3 Zaterdag 29°C 18°C N 3 Zondag 25°C 16°C N 4 Maandag 29°C 12°C ZO 2 Dinsdag 31°C 16°C ZO 3

Het weer op vakantie

De komende dagen blijft het onstabiel weer in de Alpenlanden, Italië, de Balkanlanden en Griekenland. Hier ontstaan er vooral in de middag en avond buien. Bij deze buien is kans op onweer en hagel, lokaal kan ook wateroverlast ontstaan door veel regen in korte tijd. Het is er wel vaak tropisch warm met temperaturen tussen 30 en 35 graden.

In veel plaatsen in West- en Zuidwest-Europa is het weer stabieler. In de Benelux, grote delen van Frankrijk en Duitsland is het droog met vrij veel ruimte voor de zon. Op veel plaatsen in deze landen wordt het 28 tot 35 graden. In delen van Spanje en Portugal kan het extreem warm worden met 40 tot 47 graden.

In Ierland, Schotland en in een groot deel van Scandinavië is het wisselvalliger en wat minder warm. Er komen buien voor en de temperaturen liggen meestal tussen 20 en 25 graden. Lokaal is het wel zomers warm met 25 tot 30 graden.

