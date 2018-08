Nieuwsupdate: Kans op nieuwe hittegolf | AZ en Vitesse in actie

Het belangrijkste nieuws van vandaag

Grote kans op tweede landelijke hittegolf in week tijd ​

De kans is groot dat Nederland aan het einde van deze week opnieuw te maken krijgt met een landelijke hittegolf. Volgens Weerplaza en het KNMI kan het donderdag, vrijdag en zaterdag in De Bilt al boven de 30 graden Celcius worden.

Alle 103 inzittenden passagiersvliegtuig overleven crash in Mexico

Een passagiersvliegtuig met 99 passagiers en 4 bemanningsleden aan boord is neergestort in Mexico. Alle inzittenden hebben het ongeluk overleefd. ​Het toestel crashte dinsdag lokale tijd kort na vertrek vanaf een vliegveld in de noordelijke deelstaat Durango.

Veteranen willen terugkeer resten Nederlandse militairen uit Noord-Korea

Een veteranenorganisatie wil dat premier Mark Rutte zijn best gaat doen om Noord-Korea over te halen de stoffelijke resten van vijf vermiste Nederlandse militairen vrij te geven.

KLM-topman Pieter Elbers: 'Top Air France-KLM anders inrichten is een optie'

De presentatie van de halfjaarcijfers van Air France-KLM draaide eigenlijk maar om één vraag: wie wordt de nieuwe topman? KLM-CEO Pieter Elbers benadrukt woensdagochtend in Parijs dat ook andere vormen van bestuur mogelijk zijn.

Dit wordt het nieuws op 2 augustus

Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling komt met nieuwe droogtemonitor

In dit rapport wordt een advies opgesteld over de hevige droogte in ons land. Naar verwachting worden de huidige maatregelen aangescherpt vanwege de dalende wateraanvoer in de Rijn.

Herdenkingstocht voor in Italië overleden Koen van Keulen

De zeventienjarige jongen kwam twee weken geleden om het leven in de buurt van het Gardameer. Van Keulen wordt vrijdag begraven. Diezelfde dag wordt er in het Italiaanse dorp Pacengo stilgestaan bij zijn dood. Er wordt daar dan een menselijke ketting langs de weg gevormd.

AZ en Vitesse in actie in tweede voorronde Europa League

De Arnhemmers nemen het op tegen het Roemeense FC Viitorul. In de uitwedstrijd werd het 2-2, waardoor het team van trainer Leonid Sloetski een redelijke uitgangspositie heeft in het GelreDome. De aftrap is morgen om 20.00 uur.

AZ begon een stuk minder positief aan de tweede voorronde. De Alkmaarse club verloor met 2-0 bij het Kazachse FC Kairat. Daardoor moet AZ nu minimaal drie doelpunten maken en geen tegendoelpunten krijgen. De wedstrijd wordt gespeeld om 20.45 uur in het AFAS Stadion.

Tv-tip: De S.P.E.L.-show

21.30-22.25 uur op NPO 1: Scroll een middag door een Facebook-feed en het regent spelfouten. Voordat we het echt verleren, neemt Astrid Joosten Nederland bij de hand met een nieuwe show, waarin drie BN’ers het opnemen tegen 26 onbekenden. Vandaag Loretta Schrijver, Arthur Japin en Olcay Gulsen.

Het weer in Nederland

Morgen en vrijdag blijft het droog en schijnt de zon volop. In het binnenland wordt het ruim boven de 30 graden, lokaal zelfs 35 graden. De wind is oostelijk en meestal matig, kracht 3.

Komende 5 dagen Max Min Wind Donderdag 31°C 15°C N 3 Vrijdag 32°C 16°C N 3 Zaterdag 29°C 16°C N 4 Zondag 25°C 17°C N 4 Maandag 25°C 14°C NW 3

Het weer op vakantie

De komende dagen zien we een eenduidig patroon in Europa. Dagelijks leeft de buiigheid in de loop van de dag sterk op in het Alpengebied, Italië, de Balkanlanden en in Griekenland. Bij die buien is er kans op onweer en hagel, lokaal kan ook wateroverlast ontstaan voor veel regen in korte tijd. Ondanks de buien liggen de maxima in deze gebieden, afhankelijk van de hoogte waarop je je bevindt, tussen 25 en 35 graden.

Mooier en stabieler weer is het op veel plaatsen in West- en Zuidwest-Europa. In de Benelux, grote delen van Frankrijk en Duitsland is het droog met vrij veel ruimte voor de zon. Op veel plaatsen in deze landen wordt het 28 tot 35 graden. In sommige delen van Spanje en Portugal kan het zelfs 40 tot 47 graden worden.

Wat koeler en wisselvalliger weer zien we vooral in Ierland, Schotland en in een groot deel van Scandinavië. Er komen buien voor en de temperaturen liggen meestal tussen 20 en 25 graden. Lokaal is het wel zomers warm met 25 tot 30 graden.

