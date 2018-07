Vindicat-lid krijgt werkstraf voor ernstige mishandeling corpslid

De zaak tegen een tweede verdachte is opgeschort. Hij ontkent geweld te hebben gebruikt en wil dat er drie extra getuigen worden gehoord. Zijn zaak gaat op 22 oktober verder.

Beide verdachten van 22 jaar verschenen donderdagochtend voor de politierechter. Ze zouden op 3 december 2017 een ander corpslid hebben geschopt en geslagen. Het slachtoffer liep verwondingen aan zijn neus en gebit op en een hersenschudding. Het incident vond plaats op een meerdaags feest van Vindicat.

De studentenvereniging heeft het incident destijds niet gemeld bij de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Hiermee heeft Vindicat verzuimd afspraken na te komen die de afgelopen jaren na talloze incidenten zijn gemaakt met de universiteit, de Hanzehogeschool en de gemeente.

De onderwijsinstellingen hebben daarom besloten de bestuursbeurs van de vereniging voor het studiejaar 2017/2018 definitief te schrappen. In een verklaring heeft het Groningse studentencorps in mei gemeld niet te weten waarom er geen melding is gedaan van het geweldsincident.

Eerder incident

In november werd een Vindicat-lid veroordeeld tot een taakstraf wegens mishandeling. Hij had tijdens een ontgroening in 2016 op het hoofd gestaan van een aspirant-lid, waardoor het slachtoffer een hersenoedeem opliep.

De dader, een 24-jarige student, werd veroordeeld tot 240 uur werkstraf en werd geroyeerd als lid van Vindicat. De zaak leidde tot veel opschudding, onder meer omdat de studentenvereniging het incident verzweeg.