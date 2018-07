Nieuwsupdate: 28 jaar en tbs voor Michael P. | Bergrit in Tour

Het belangrijkste nieuws van vandaag

Michael P. krijgt 28 jaar en tbs voor verkrachten en doden van Anne Faber

De rechtbank in Utrecht heeft dinsdag 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging aan Michael P. opgelegd voor het doden en verkrachten van de 25-jarige Anne Faber. De rechter ziet voldoende bewijs dat de 28-jarige P. de vrouw heeft omgebracht, zodat hij kon verhullen dat hij haar verkracht heeft. Dit komt neer op gekwalificeerde doodslag, waar een dader maximaal levenslang voor kan krijgen. De rechtbank wilde dit echter niet opleggen, omdat er dan een kans is dat P. zonder behandeling vrij zou komen.

MH17 herdacht

Nabestaanden uit binnen- en buitenland hebben dinsdag in Vijfhuizen de 298 slachtoffers van de MH17-vliegramp herdacht. Ze deden dat bij het Nationaal Monument MH17. Rond het tijdstip dat de Boeing 777 van Malaysia Airlines vier jaar geleden neerstortte, waren de ongeveer duizend aanwezigen een minuut stil.

Onderzoek naar bedreigingen aan adres van brandweercommandant Amsterdam

Het Openbaar Ministerie (OM) doet onderzoek naar bedreigingen aan het adres van de Amsterdamse brandweercommandant Leen Schaap. Dagblad AD meldde dinsdag dat Schaap door zijn eigen personeel bedreigd zou worden. De politie zou al verschillende brandweerlieden verhoord hebben. Ook zou Schaap bedreigingen van een motorbende ontvangen hebben.

Tientallen kilo's drugs gevonden op marinierskazerne Doorn

Op de marinierskazerne in Doorn is bij toeval een grote drugslading ontdekt. Op beelden van de vondst is te zien dat mariniers een sporttas openen en daarin pakketten met vermoedelijk cocaïne aantreffen. De tas lag in een zeecontainer op het terrein van de marine. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt de zaak. Volgens een woordvoerder gaat het om tientallen kilo's. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Dit wordt het nieuws op 17 juli

Ondernemerskamer doet uitspraak in zaak-Eneco

De Ondernemerskamer van het gerechtshof in Amsterdam doet uitspraak over de machtsstrijd binnen Eneco. De ondernemingsraad staat daarin tegenover de raad van commissarissen van het bedrijf.

Hoger beroep xtc-handelaar Van Essen om miljoenen Endstra

Woensdag dient het hoger beroep van xtc-handelaar Ronald van Essen die naar eigen zeggen 10 miljoen euro van zijn drugsopbrengsten onderbracht bij Willem Endstra, maar hier nooit een cent van terugzag. Van Essen is rolstoelgebonden, omdat hij in 1990 door zijn hoofd werd geschoten, volgens hem in opdracht van de familie Endstra. Volgens zijn advocaat zou Van Essen recht hebben op 30 miljoen euro. De betalingen zijn nooit op papier vastgelegd.

Opnieuw bergrit in Tour

In de Tour de France staat woensdag de tweede bergetappe op het programma. De elfde rit is met 108,5 kilometer relatief kort, maar het peloton krijgt van Albertville naar La Rosière wel twee beklimmingen van de buitencategorie voor de wielen. Er wordt voor het eerst deze Tour bergop gefinisht. De finish wordt tussen 17.10 uur en 17.35 uur verwacht.

Uitspraak tegen leden Haarlemse chapter Hells Angels

De rechtbank in Osdorp doet uitspraak in de zaak tegen negen leden van de Hells Angels, chapter Haarlem, de vriendin van de chapterpresident Lysander de R. en de vereniging (stichting) zelf. Justitie eiste celstraffen tot veertien jaar in dit proces. Het OM beschuldigt hen ervan leiding te hebben gegeven "aan een organisatie die geweld stimuleerde en faciliteerde".

Tv-tip: Tour de Celeb

20.30-22.05 uur op NPO 1: Musicalster Carolina Dijkhuizen, schaatsster Esmee Visser, acteur Leo Alkemade, journalist Tijs van den Brink én presentatoren Kees Tol en Jaap Jongbloed zijn de BN'ers die een heuse Tour de France-etappe gaan fietsen om geld te werven voor de Nierstichting.

Het weer in Nederland

Het blijft voorlopig vrijwel overal droog. De wolken lossen vanavond geleidelijk op. Vannacht klaart het breed op. De temperatuur daalt naar omstreeks 14 graden. Op sommige plaatsen komen in de vroege ochtend mogelijk mistbanken voor. Morgen schijnt de zon vaak tussen de wolken door. De kans op een bui is erg klein. Het wordt 23 tot 26 graden en daarbij staat er weinig wind.

Komende 5 dagen Max Min Wind Woensdag 26°C 14°C NW 2 Donderdag 26°C 15°C N 3 Vrijdag 27°C 14°C N 3 Zaterdag 26°C 15°C N 3 Zondag 25°C 15°C N 3

Het weer op vakantie

In Zuid-Europa blijft het de komende dagen tropisch warm op de meeste plaatsen. De zon schijnt vrijwel ongehinderd en op de meeste plaatsen blijft het droog. Van Portugal tot Turkije is het uitstekend weer op de stranden. Alleen in het noorden van Italië en rond de Adriatische Zee kunnen in de middag buien met onweer en hagel ontstaan. Sommige buien kunnen stevig uitpakken en lokaal tot overlast leiden.

Bekijk hier de vooruitzichten voor andere landen.