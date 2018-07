Brandweer rukt uit voor natuurbrand bij Brunssummerheide

In eerste instantie werd er geschat dat een gebied van 25 bij 25 meter in de brand stond. Inmiddels is het sein brandmeester gegeven.

Door de aanhoudende droogte heeft de brandweer de handen vol aan natuurbranden.

Zondag heeft op het schietterrein van het Artillerie Schietkamp bij het Gelderse Oldebroek ook een grote heidebrand gewoed. De veiligheidsregio meldde aanvankelijk dat de brand veroorzaakt was door een schietoefening, maar volgens het ministerie van Defensie is er op zondag niet geoefend en gebeurt dat ook niet met pyrotechnische middelen in tijden van droogte. Het zou wel kunnen dat er nog munitie lag van een eerdere oefening. Maar de oorzaak van de brand is nog onbekend.

In het eveneens Limburgse Echt heeft brand een groot deel van een korenveld verwoest. Het veld aan de Gebroekerdijk met tarwe is vier hectare groot en ligt tegen een bosrand, meldt de brandweer. Rond 15.00 uur werd het sein brand meester gegeven.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!