Nieuwsupdate: Arrestatie na dood filmmaker I Finale WK

Rechtshulp aan medewerkers politie kost miljoenen

De juridische bijstand aan politiemensen die bij onder meer geweldsincidenten betrokken zijn geweest, heeft sinds 2015 zo'n 4,7 miljoen euro gekost. De politie heeft veertien advocatenkantoren geselecteerd waaruit betrokken medewerkers kunnen kiezen.

Man opgepakt in onderzoek naar dood Amsterdamse filmmaker op Mallorca

De Spaanse autoriteiten hebben een man aangehouden in het onderzoek naar de dood van filmmaker Wouter van Luijn op Mallorca. De verdachte bracht de 34-jarige man uit Amsterdam vlak voor zijn overlijden naar het ziekenhuis.

Vijftig automobilisten rijden tegen verkeer in bij gesloten tunnel Utrecht

In de Leidsche Rijntunnel in Utrecht hebben vijftig automobilisten zaterdag voor een gevaarlijke situatie gezorgd. De tunnel was tijdelijk dicht door een ongeluk, waarop de automobilisten besloten hun auto om te keren en op de vluchtstrook van een parallelweg terug naar de oprit te rijden om zo aan de file te ontsnappen.

Toestel Ryanair maakte noodlanding in Frankfurt na wegvallen cabinedruk

In het Ryanair-toestel dat vrijdag een noodlanding moest maken in de Duitse stad Frankfurt, blijkt de cabinedruk te zijn weggevallen. Van de 189 inzittenden gingen 33 met gezondheidsklachten naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam bij sommige mensen bloed uit de oren.

Kerber verslaat Serena Williams in Wimbledon-finale

Angelique Kerber heeft haar derde Grand Slam-toernooi gewonnen door in de finale van Wimbledon af te rekenen met Serena Williams: 6-3 en 6-3. De Duitse nam daarmee revanche voor de eindstrijd van twee jaar terug, toen Williams nog de sterkste was.

Groenewegen imponeert met tweede ritzege op rij in Tour de France

Dylan Groenewegen maakte indruk in de Tour de France door voor de tweede keer op rij een etappe te winnen. De sprinter van Lotto-Jumbo bleef in de vrij saaie rit over 181 kilometer tussen Dreux en Amiens achtereenvolgens topsprinters André Greipel, Fernando Gaviria en Peter Sagan voor in de eindsprint.

Favoriet Frankrijk treft Kroatië in WK-finale

In Moskou staan topfavoriet Frankrijk en outside Kroatië tegenover elkaar in de WK-finale. Bij winst zijn de Fransen zeker van hun tweede wereldtitel, waarmee ze Uruguay en Argentinië evenaren. Kroatië, de laagstgeklasseerde WK-finalist ooit, stond nog nooit in de eindstrijd.

Djokovic en Anderson strijden om Wimbledon-titel

Op de laatste dag van Wimbledon jaagt Novak Djokovic in de finale op vierde titel. De Serviër won zaterdag in een bloedstollende halve eindstrijd van Rafael Nadal en treft nu de 32-jarige Zuid-Afrikaan Kevin Anderson. Djokovic (31) won Wimbledon in 2011, 2014 en 2015 en is twaalfvoudig Grand Slam-winnaar.

Trump komt aan in Helsinki

De Amerikaanse president Donald Trump komt aan in de Finse hoofdstad Helsinki. Aan de vooravond van zijn ontmoeting met zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poerin, zal Trump vergaderingen houden in de Amerikaanse ambassade.

Vrij zonnig, in het noorden enkele wolken

Zondag stijgt het kwik met veel zon vrij snel naar 24 tot 29 graden. In de middag is aan het strand opnieuw kans op zeewind.

Komende 5 dagen Max Min Wind Zondag 27°C 12°C NO 3 Maandag 28°C 15°C NO 3 Dinsdag 26°C 15°C W 3 Woensdag 24°C 15°C NW 2 Donderdag 24°C 13°C NW 2

Zonnig weer overheerst in Zuid-Europa

In het zuiden van Europa blijft zondag het droge en zonnige weer overheersen. Op de meeste stranden komt de temperatuur 's middags ruim boven de 30 graden uit. In het zuiden van Italië is het bijzonder warm met maxima tussen 35 en 40 graden. Ook op de Turkse stranden kan het zo warm worden.

Hoewel het op de meeste plaatsen droog blijft zien we maandag in sommige gebieden ook een aantal buien vallen. Met name in en rond de Pyreneëen, het zuiden van Frankrijk en het noorden van Italie zijn een paar fikse buien mogelijk. Dinsdag trekken de buien oostelijker en kan het rond de Adriatische Zee lokaal flink tekeer gaan.

