Basejumpers springen van Euromast

De sprong is volgens organisator Go Fast Sports bijzonder, omdat nooit eerder in Europa tijdens een evenement een basejump is uitgevoerd. Voor zo'n sprong is toestemming nodig en meestal wordt die niet verleend. Rotterdam is dit jaar 'European capital of sports' en besteedt op verschillende manieren aandacht aan sport.

Met de sprong opende de sporters de Go Fast X days. Het tweedaagse evenement besteedt aandacht aan extreme sporten, zoals abseilen, swoopen, wakeboarden en basejumpen.

In de loop van de dag zullen nog meer mensen van de Euromast springen. Ook wordt er getokkeld en kunnen mensen abseilen. Daarnaast maakt een aantal parachutisten een sprong vanuit een helikopter. De eerste parachutist die vrijdag een sprong maakte, landde in de Maas in plaats van in het park aan de voet van de toren.

Mensen die zelf kennis willen maken met abseilen, kunnen ook op het evenement terecht. De echte waaghalzen kunnen zelfs head down abseilen (ondersteboven jezelf aan een touw laten zakken) vanaf de Euromast.