Nieuwsupdate 11 juli: Start NAVO-top | Thaise jongens in goede gezondheid

Hoogspanning tijdens start NAVO-top

De NAVO-top in Brussel is woensdag van start gegaan met veel spanning tussen de verschillende regeringsleiders. Zo haalde de Amerikaanse president Donald Trump scherp uit naar Duitsland vanwege de aanleg van de omstreden gaspijpleiding Nord Stream 2 die Russisch gas naar Duitsland moet transporteren. Volgens Trump zit Duitsland bij Rusland onder de plak.

Tijdens de top in Brussel zal de toekomst van het militairbondgenootschap besproken worden. Trump vindt dat Europa te weinig bijdraagt aan de defensiekosten van de NAVO en hij wil eigenlijk dat alle NAVO-partners meer gaan betalen dan de eerder afgesproken 2 procent. In de officiële slotverklaring van de eerste dag van de top is echter niets terug te vinden over een nieuwe norm. Volgens het Witte Huis gaat het niet om een formeel verzoek.

Thaise jongens in goede gezondheid na reddingsactie

Alle twaalf de Thaise jongens en de voetbaltrainer die uit de Thaise grot Tham Luang zijn gered, verkeren in goede gezondheid. Ze zijn wel allemaal zeker twee kilo afgevallen. Een aantal jongens in de eerste geredde groep heeft in de grot een infectie opgelopen. "De jongens met infecties krijgen ten minste zeven dagen medicijnen toegediend", aldus een medewerker van het Thaise ministerie van Gezondheid . "De laatste röntgenfoto's zien er al stukken beter uit dan de eerste foto's." De jongens hebben inmiddels geen koorts meer.

Het grottencomplex waar een jeugdvoetbalteam ruim twee weken vastzat, wordt een museum. "Het wordt een nieuwe grote attractie voor Thailand", voorspelde gouverneur Narongsak Osottanakorn, het hoofd van de reddingsoperatie.

Tweede dode na vliegtuigcrash Zuid-Afrika, gewonde Nederlanders uit ziekenhuis

De vliegtuigcrash in Zuid-Afrika heeft een tweede leven geëist. De drie Nederlandse inzittenden die lichtgewond zijn geraakt, zijn woensdag ontslagen uit het ziekenhuis. Het tweede dodelijke slachtoffer is een Zuid-Afrikaan die aanwezig was in het gebouw waarop het vliegtuig dinsdag is neergestort. Dat laat Peter Mashaba van de South African Civil Aviation Authority (SACAA) woensdag weten. Deze dienst onderzoekt het ongeluk bij Pretoria.

Volgens Zuid-Afrikaanse media zijn er in het beschadigde gebouw nog eens tien gewonden gevallen. In het toestel, dat naar het Nederlandse luchtvaartmuseum Aviodrome zou gaan, zaten negentien personen. De toestand van twee personen is kritiek, meldt Aviodrome.

Tweede verdachte opgepakt voor aanval met raketwerper op redactie Panorama

De politie heeft maandag een tweede persoon opgepakt die betrokken zou zijn geweest bij het beschieten van de redacties van onder meer Panorama en Nieuwe Revu met een raketwerper. Het gaat om een 25-jarige man uit Rotterdam.

De rol van de verdachte wordt nog onderzocht, zegt de politie woensdag. Volgens Panorama zelf gaat het om de mogelijke schutter. Enkele uren na de beschieting is al een 41-jarige man aangehouden. Hij is president van Chapter Silencio van de motorclub Caloh Wagoh MC Main Triad. Eerst werd gedacht dat hij de schutter was, maar na onderzoek bleek dat hij niet ter plaatse was op het moment van de beschieting. Wel wordt hij nog vastgehouden op verdenking van betrokkenheid. De politie meldt dat nog niet duidelijk is of de 25-jarige Rotterdammer lid is van een motorclub. De verdachte zit in beperkingen. Dit betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Dodental na overstromingen Japan opgelopen naar 176

Door de heftige regenval en de daaropvolgende overstromingen en aardverschuivingen zijn al zeker 176 mensen omgekomen in het westen van Japan. Ook worden nog 57 mensen vermist. Het zijn de heftigste overstromingen in Japan sinds 1982. Miloenen mensen zijn geëvacueerd om aan het water te ontkomen. De zwaarst getroffen gebieden rond de steden Hiroshima en Okayama hebben direct na de zware regenval van afgelopen week met een hittegolf te maken gekregen. De temperatuur komt al dagen niet meer onder de 33 graden.

De Japanse premier Shinzo Abe heeft het door overstromingen geteisterde gebied in zijn land bezocht.

Dit wordt het nieuws op 11 juli

Beëdiging Femke Halsema als burgemeester van Amsterdam

Amsterdam heeft donderdag een nieuwe burgemeester. Femke Halsema wordt tijdens een buitengewone raadsvergadering beëdigd als burgemeester door Commissaris van de Koning Johan Remkes. Tijdens dezelfde vergadering zal Jozias van Aartsen als waarnemend burgemeester afscheid nemen van de Amsterdamse gemeenteraad. De voormalig GroenLinks-leider werd eind juni na een urenlange geheime vergadering voorgedragen door de gemeenteraad. Halsema wordt de eerste vrouwelijke burgemeester van de hoofdstad. Ze heeft vanwege haar nieuwe baan al haar bestuursfuncties opgezegd, maakte de gemeente bekend.

Laatste verhoor Astrid Holleeder voor zomerstop

Donderdag wordt Astrid Holleeder voorlopig voor de laatste keer gehoord in het proces tegen haar broer, Willem Holleeder. De jongste zus zal ondervraagd worden over haar wetenschap van de liquidatie van Willem Endstra in 2004 en de betrokkenheid van haar broer. Zij verklaarde al eerder dat Holleeder de moord op de zakenman tegenover haar aankondigde. Het is de laatste zitting voor de zomerstop in deze zaak, die op 3 september verdergaat.

Trump naar Verenigd Koninkrijk voor ontmoeting premier May en koningin Elizabeth

Na de gespannen NAVO-top in Brussel brengt de Amerikaanse president Donald Trump de komende dagen een bezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Donderdagmiddag ontvangt premier Theresa May Trump op Blenheim Palace, de geboorteplaats van Winston Churchill. De ontmoeting is nu al enigszins beladen, doordat Trump woensdag zei dat er in het Verenigd Koninkrijk "onrust heerst". Hiermee refereert hij naar het opstappen van de Britse ministers David Davis en Boris Johnson. Een bezoek van de Amerikaanse president werd in februari al afgezegd, volgens Britse media vanwege angst voor massaprotesten. Ook bij dit bezoek worden er duizenden protestanten verwacht.

Uitspraak rechtbank Rottedram in zaak Diego

Donderdag doet de rechtbank van Rotterdam uitspraak tegen de 39-jarige vader van Diego, die ervan verdacht wordt zijn zoon te hebben vermoord. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft achttien jaar cel geëist voor het ombrengen van het tienjarige Dordtse jongetje in maart vorig jaar. Volgens de officier van justitie heeft Marcel S. zijn zoon met voorbedachten rade gewurgd uit nijd omdat zijn vrouw hem had verlaten. De officier eiste geen tbs, omdat hij een zeer lange gevangenisstraf op zijn plaats vond.

Het weer in Nederland

Bewolkt en wat regen

Donderdag zijn er flinke perioden met zon, maar landinwaarts ontstaan opnieuw stapelwolken. In het oosten en zuidoosten zou daar een buitje uit kunnen vallen, elders blijft het droog. Het wordt 22 tot 27 graden.

Het weer op vakantie

In meeste vakantieregio's is het zonnig en droog

In de meeste vakantieregio’s is het de komende dagen goed weer. Op veel plaatsen in Frankrijk, Spanje, Portugal, Griekenland en Turkije is het droog met flink wat ruimte voor de zon. Vrijwel overal ligt de temperatuur rond of boven 30 graden.

In Duitsland en in het Alpengebied is het minder heet met kans op enkele regen- en onweersbuien, maar op veel plaatsen wel zomers warm met 25 tot 30 graden. Ook in het noorden van Frankrijk en in het uiterste noorden van Spanje zijn buien met eventueel onweer mogelijk. Zwaardere buien met kans op (forse) hagel en zware windstoten zijn de komende dagen aan de orde in Noord-Italië (Gardameer, Venetië, Triëst). De meeste buien zullen vallen in de middag en vroege avond.

