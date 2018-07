Zaak Holleeder over Endstra | Haase op Wimbledon

Je kunt je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Eerste zitting in moordzaak broer kroongetuige

De eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen de veertigjarige Shurandy S. uit Hilversum dient in Amsterdam. Hij heeft bekend op 29 maart in Amsterdam-Noord Reduan B. te hebben doodgeschoten. Het slachtoffer was de broer van Nabil B., die een week eerder door het Openbaar Ministerie (OM) werd gepresenteerd als kroongetuige in het onderzoek naar een reeks liquidaties en pogingen daartoe in het criminele milieu. De officier van justitie zal op de zitting een korte toelichting geven op de verklaring van de verdachte.

Haase in actie op Wimbledon

Robin Haase komt donderdag in actie in de tweede ronde op Wimbledon. De Hagenaar treft de Australiër Nick Kyrgios, de nummer vijftien van de plaatsingslijst. Hun partij staat geprogrammeerd als derde op baan drie. Ook Rafael Nadal komt in actie. De Spaanse nummer twee van de wereld speelt tegen Mikhail Kukushkin uit Kazachstan. Garbiñe Muguruza, de titelverdediger bij de vrouwen, speelt in de tweede ronde tegen de Belgische Alison van Uytvanck.

Inhoudelijke behandeling in zaak jihadganger Lieke S.

Donderdag begint de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen de Nederlandse vrouw Lieke S., die zich volgens het OM wilde aansluiten bij de terroristische organisatie IS. De vrouw uit Eindhoven werd in 2016 bij de grens tussen Turkije en Syrië tegengehouden en later bij de grens met Bulgarije aangehouden. De inhoudelijke behandeling van de strafzaak begint later dan gepland, omdat op het laatste moment de TomTom van de vrouw is gevonden. Met het navigatiekastje kan mogelijk worden aangetoond of S. al dan niet in Syrië is geweest. Zelf zegt ze er niet te zijn geweest.

Zaak tegen Holleeder gaat verder met moord op Endstra

De rechtszaak tegen Willem Holleeder gaat verder met de behandeling van de moord op Willem Endstra. Op dinsdag is de aanloop naar de liquidatie van de zakenman aan bod gekomen, donderdag zal ook de moord zelf worden behandeld. Holleeder werd al eerder veroordeeld voor het afpersen van Endstra en wordt nu ook verdacht van het aansturen van de liquidatie.

En verder:

- Is het Internationale Bikinidag.

- Begint het grote Belgische rockfestival Rock Werchter.

Tv-tip: Ik Vertrek

21.30-22.30 uur op NPO 1: Als er pauken en violen klinken, wordt het meestal spannend in films. Bij Bouwe en Tessa klinken die juist niet meer nu ze zijn wegbezuinigd bij hun symfonieorkest, maar ze geven niet op. Ze besluiten juist voor hun andere droom te gaan: een eigen naturistenvakantieverblijf in Frankrijk.

Weer

Donderdag is er kans op wolkenvelden, vooral in het noorden. Voor de rest is het tamelijk zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. De wind waait uit het noorden of noordwesten. De wind is matig en aan zee soms vrij krachtig (3 tot 5 beaufort). Vrijdag is er weer volop zon en het blijft warm (23 tot 28 graden).

