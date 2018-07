Rechter buigt zich over referendum | Bertens op Wimbledon

Je kunt je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Rechter buigt zich over blokkeren referendum

De strijd over de afschaffing van het referendum gaat woensdag verder voor de rechter in Den Haag. De beweging Meer Democratie heeft de Staat gedaagd, omdat de organisatie het onrechtmatig vindt dat het kabinet een referendum over de afschaffing van het raadgevend referendum blokkeert.

Bertens in actie op Wimbledon

Kiki Bertens komt in actie in de tweede ronde op Wimbledon. De Wateringse speelt tegen de Russische Anna Blinkova, de nummer 107 op de WTA Ranking. Bertens rekende in de eerste ronde af met de Tsjechische qualifier Barbora Stefkova.

Persbijeenkomst over droogte in Nederland

In mei en juni is er weinig regen gevallen en daardoor is er sprake van droogte. Rijkswaterstaat en de waterschappen houden de situatie goed in de gaten en nemen zo nodig extra maatregelen. Op de persbijeenkomst wordt door beide partijen informatie gedeeld over de droogtesituatie in Nederland. Daarnaast is het mogelijk de situatie in het veld te bekijken.

Russische deserteur wil uitlevering voorkomen

Een Russische man probeert via een kort geding te voorkomen dat hij wordt uitgeleverd aan zijn moederland. De man is naar eigen zeggen deserteur uit het Russische leger en zou daar toegang hebben gehad tot staatsgeheimen. Hij heeft onder meer kennis over de grensverdediging en oorlogstactieken. Hij zegt te vrezen voor zijn leven. De man vluchtte in oktober 2015 uit Rusland en kwam via Kazachstan en Israël in Mexico terecht. Hij wilde de Verenigde Staten bereiken, maar werd echter via Schiphol teruggestuurd naar Israël. Hij werd hier aangehouden, omdat er een uitleveringsverzoek was.

En verder:

- Vieren de Verenigde Staten de Onafhankelijkheidsdag, oftewel 4th of July.

Tv-tip: Bad habits, holy orders

20.20-21.10 uur op NPO 3: In het Sacred Heart-klooster heerst rust, reinheid en regelmaat. Die rust wordt flink verstoord door de komst van vijf bloedordinaire, vuilbekkende millennials. Normaal gesproken liggen deze dames elke avond straalbezopen in een Britse goot, maar nu moeten zij een maand lang zien te overleven bij de strenge zusters.

Weer

Woensdag overdag kunnen er wolken vanaf zee binnendrijven in het noorden, terwijl in het zuiden juist hoge wolkensluiers zijn. Op veel plaatsen is het wel opnieuw flink zonnig. In de loop van de dag trekt misschien een regen- of onweersbui over Limburg. Het wordt maximaal 23 tot 30 graden, bij een matige wind uit noord tot noordoost.

