WK-programma 3 juli: Engeland kan na twaalf jaar weer kwartfinale halen

16.00 uur, Nieuwe Zenitstadion in Sint-Petersburg: Zweden-Zwitserland

Dat Zweden in de achtste finales staat, mag geen verrassing heten. De afgelopen drie keer dat het Scandinavische land aanwezig was op het WK, in 1994, 2002 en 2006, werd de groepsfase namelijk ook overleefd. Op het vorige WK, toen Zweden ontbrak, waren de Zwitsers er wel bij en die werden toen in de achtste finales uitgeschakeld door Argentinië.

Het wordt al de 29e wedstrijd ooit tussen Zweden en Zwitserland, maar de landen troffen elkaar niet eerder op een WK. De laatste ontmoeting was een oefenduel op 27 maart 2002, dat in 1-1 eindigde. Marcus Allbäck, destijds spits van sc Heerenveen, scoorde in Malmö namens Zweden en Ricardo Cabanas maakte gelijk voor de bezoekers.

Weetje over de wedstrijd: Voor Zweden is het misschien goed dat Zlatan Ibrahimovic er niet bij is dit WK. Met de elfvoudig Zweedse speler van het jaar won het land namelijk nooit in de knock-outfase van een EK of WK. In 2002, 2004 (tegen Nederland) en 2006 ging het mis. Bij de uitschakeling door Oranje veertien jaar geleden miste Ibrahimovic in de penaltyserie.

Speler om in de gaten te houden: Andreas Granqvist is de leider van Zweden, zoals hij dat van 2008 tot 2011 ook was bij FC Groningen. De 33-jarige verdediger, die afgelopen seizoen bij het Russische FK Krasnodar speelde, scoorde dit WK al twee keer vanaf de strafschopstip. Hij kan de eerste Zweed worden met drie goals op een WK sinds Henrik Larsson in 2002.

Saillant detail is dat de vrouw van Granqvist dinsdag is uitgerekend. Hij heeft besloten in Rusland te blijven, waardoor hij mogelijk de geboorte van zijn tweede kind mist.

22.00 uur, Otkritie Arena in Moskou: Colombia-Engeland

Engeland leeft op een roze wolk, want de 'Three Lions' haalden met speels gemak de achtste finales en het schema in de knock-outfase ligt redelijk open. Engeland en Zweden zijn de enige landen aan de rechterkant van het schema die ooit een WK-finale speelden, al is dat lang geleden. De Zweden verloren in 1958 de eindstrijd van Brazilië en Engeland werd in 1966 ten koste van West-Duitsland wereldkampioen.

De laatste keer dat de Engelsen zich bij de laatste vier schaarden op een WK is ook al 28 jaar geleden en dus snakt het land naar een succesvol toernooi. In 2006 haalde Engeland voor het laatst de kwartfinales, waarin Portugal te sterk was.

Met internationale toppers als Radamel Falcao, James Rodriguez en Davinson Sanchez is Colombia misschien wel de lastigste horde op weg naar een eventuele eindstrijd voor de Engelsen. Beide landen troffen elkaar ook in de groepsfase van het WK 1998 en toen won Engeland met 2-0 door goals van Darren Anderton en David Beckham.

Weetje over de wedstrijd: Engeland kampt met een 'knock-outfasetrauma'. De laatste keer dat de Engelsen op een EK of WK niet meteen werden uitgeschakeld in de knock-outfase is twaalf jaar geleden. Destijds was de ploeg van toenmalig bondscoach Sven-Göran Eriksson in de achtste finale van het WK in Duitsland met 1-0 te sterk voor Ecuador. David Beckham scoorde.

Speler om in de gaten te houden: Harry Kane scoorde al vijf keer dit WK. Als hij er nog één maakt, evenaart hij Gary Lineker, die in 1986 de meest trefzekere Engelsman ooit op een WK was.

Programma 6 juli

16.00 uur in Nizhny Novgorod: Uruguay-Frankrijk (kwartfinale)

20.00 uur in Kazan: Brazilië-België (kwartfinale)