Twee achtste finales WK | F1-Kwalificatie in Oostenrijk

Je kunt je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Knock-outfase van start op WK

Op het WK staan de eerste wedstrijden in de achtste finales op het programma. Frankrijk neemt het om 16.00 uur in Kazan op tegen het Argentinië van Lionel Messi, de verliezend finalist van het vorige WK. Vier uur later begint Europees kampioen Portugal, uiteraard met Cristiano Ronaldo, aan de confrontatie met Uruguay in Sochi.

Verstappen in actie in Oostenrijk

Op de Red Bull Ring in Oostenrijk wordt de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk verreden. Max Verstappen komt uiteraard in actie voor Red Bull, dat een thuisrace op het 'eigen' circuit rijdt. De kwalificatie begint om 15.00 uur. Verstappen kan dankzij Red Bulls motorleverancier Renault voor het eerst beschikken over een speciale motorstand, die Mercedes en Ferrari al veel langer hebben. De race in Oostenrijk start zondag om 15.10 uur.

Kwalificatie 88e TT Assen

Op het TT-circuit van Assen wordt dit weekend de 88e Dutch TT verreden, waarbij de MotoGP, Moto2 en Moto3 in actie komen. De races zijn op zondag, maar op zaterdag staan de kwalificatietrainingen op het programma. Om 14.10 uur begint de kwalificatie voor de MotoGP. In de vorige zeven races van dit seizoen ging de poleposition naar zes verschillende coureurs. Om 15.05 begint de Nederlander Bo Bendsneyder aan de kwalificatie in de Moto2.

Nieuwe regels die je in je portemonnee raken

Zoals elk jaar gaan er per 1 juli verschillende nieuwe wetten en regels in, of gaan oude op de schop. Daardoor kunnen er zaken op het gebied van je persoonlijke financiën veranderen. Hoe zit het bijvoorbeeld met de kinderbijslag, je huur en de tarieven voor internet en televisie? NU.nl heeft de belangrijkste wijzigingen op een rij gezet:

Veteranendag in Den Haag

Op het Malieveld in Den Haag wordt de jaarlijkse Veteranendag gehouden. Met dit jaarlijkse nationale evenement bedankt heel Nederland haar meer dan 111.000 veteranen voor hun inzet, nu en in het verleden. Koning Willem-Alexander en premier Rutte wonen de veertiende Nederlandse Veteranendag bij. Als speciale gasten zijn de oudste mannelijke (105) en vrouwelijke (100) veteraan van Nederland, de winnaar van de Witte Anjer Prijs 2018 en de winnares van de fotowedstrijd voor scholieren aanwezig.

En verder:

- Wordt in Washington D.C. en verschillende andere Amerikaanse steden gedemonstreerd tegen het immigratiebeleid van president Donald Trump.

Tv-tip: Mr. Holmes

23.20-0.55 uur op NPO 2: Rond 2010 was de beroemde speurneus Sherlock Holmes ineens weer helemaal hot door de films van Guy Ritchie en de tv-series Sherlock en Elementary. De film Mr. Holmes leek mosterd na de maaltijd te zijn, maar slaat een andere, originele weg in en laat zien wat er met meneer Holmes gebeurd is ná zijn pensioen.

Weer

Het wordt 24 tot 31 graden bij een matige oostenwind, waardoor ook op de stranden zomerse waarden gehaald worden.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg