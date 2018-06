Politiechef Hillsborough-ramp vervolgd voor dood 95 voetbalfans

Het Britse Openbaar Ministerie had een rechter gevraagd een verbod op het vervolgen van David Duckenfield (73) op te heffen. Dat verbod werd in 2000 ingesteld. De rechter besloot dat verzoek vrijdag in te willigen.

Duckenfield zal in staat van beschuldiging worden gesteld voor 95 gevallen van dood door schuld. Het 96e slachtoffer, Anthony Bland, overleed vier jaar na de ramp, toen zijn kunstmatige beademing uitgezet werd. Zijn dood valt daarom buiten de huidige vervolging.

De ramp in het Hillsborough-stadion gebeurde tijdens de halve finale van de Engelse FA Cup tussen Liverpool en Nottingham Forest. Een paniekuitbraak in het vak met Liverpool-supporters resulteerde in een dodelijke stormloop. In april 2016 oordeelde een Britse jury al dat de ramp aan het optreden van de politie te wijten was; Duckenfield gaf bevel een hek te openen, wat ertoe leidde dat de mensenmassa in een nauwe tunnel werd samengedrukt.

Naast Duckenfield worden verschillende andere (oud-)politiefunctionarissen, een politiejurist en de voormalige Sheffield Wednesday-voorzitter Graham Mackrell vervolgd voor hun betrokkenheid bij de ramp.