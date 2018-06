EU-top in Brussel gaat verder | Hoger beroep zaak-Everink

Je kunt je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Tweede dag EU-top in Brussel

De leiders van de 28 EU-lidstaten treffen elkaar donderdag en vrijdag in Brussel voor een EU-top, waarbij de vluchtelingencrisis en de Brexit de belangrijkste agendapunten zijn. De top staat onder hoogspanning door de nieuwe Italiaanse standpunten over migratie en een politieke crisis in Duitsland over hetzelfde onderwerp. Ook de Brexit is nog een hoofdpijndossier.

Regiezitting hoger beroep zaak-Koen Everink

Vrijdag begint het hoger beroep tegen Mark de J., die in eerste aanleg is veroordeeld tot achttien jaar cel voor de moord op Koen Everink op 3 maart 2016 in Bilthoven. Everink werd doodgestoken in zijn huis. Mark de J. heeft altijd ontkend betrokken te zijn geweest bij de dood van zijn vriend. Hij was in de woning van Everink, maar werd bij vertrek ontvoerd door drie mannen die volgens hem verantwoordelijk zijn.

Inhoudelijke behandeling aanvaring met waterscooter op Maas

Vrijdag begint de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen een 27-jarige man die ervan verdacht wordt dat hij op 27 mei 2017 op de Maas bij Well een veertienjarige jongen die aan het zwemmen was, overvaren heeft. De jongen is daardoor om het leven gekomen. De verdachte zou te onvoorzichtig en te hard hebben gevaren.

En verder:

- Is er op het WK voetbal in Rusland een 'rustdag'. Zaterdag gaat de knock-outfase van start.

Tv-tip: Wereldse hotels

19.00-20.00 uur op NPO 1: Als je met je zwembroek aan in de Stille Oceaan bij Papeete in Frans-Polynesië springt, dan is het nog 20 kilometer zwemmen voordat je aanspoelt bij The Brando. Dit hotel is een van de meest luxe ecoresorts ter wereld, waar je voor een kamer zo'n 12.500 euro per nacht stuk moet slaan.

Weer

Vrijdag is het opnieuw zonnig. In het noorden is er in de ochtend kans op lage bewolking die vooral op de Wadden hardnekkig kan zijn. Het wordt 21 graden op de Wadden en 25 tot 28 graden landinwaarts. Er waait een matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Het weekend verloopt zonovergoten en nog wat warmer; 25 tot 31 graden.

