EU-top in Brussel | Engeland tegen België op WK

Je kunt je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Europese top van start in Brussel

De leiders van de 28 EU-lidstaten treffen elkaar donderdag en vrijdag in Brussel voor een EU-top. Belangrijkste agendapunten zijn de vluchtelingencrisis en de Brexit. De top staat onder hoogspanning door de nieuwe Italiaanse standpunten over migratie en een poltiiek crisis in Duitsland over hetzelfde onderwerp. Ook de Brexit is nog een hoofdpijndossier.

Engeland tegen België, spanning in groep H

Op het WK in Rusland staan de laatste groepswedstrijden op het programma. In groep G gaan Engeland en België om 20.00 uur uitmaken wie als groepswinnaar naar de knock-outfase gaat. Daarin treffen zij de winnaar en nummer twee van groep H. Tegelijkertijd spelen Panama en Tunesië. Beide landen zijn al uitgeschakeld.

In groep H is het nog wel spannend. Japan heeft aan een overwinning op het al uitgeschakelde Polen genoeg om door te gaan. Senegal en Colombia lijken onderling uit te gaan maken wie als tweede naar de knock-outfase gaat, al kunnen ze die bij verlies van Japan ook nog allebei bereiken. Deze duels beginnen om 16.00 uur.

Uitspraak doodrijden echtpaar in Tilburg

De rechtbank doet uitspraak tegen de man die ervan wordt verdacht een echtpaar uit Rijen te hebben doodgereden. Het echtpaar werd in 2016 aangereden door Faisal D. die te hard reed. De 62-jarige man en 59-jarige vrouw overleden aan hun verwondingen. D. reed na het ongeluk door. Het Openbaar Ministerie heeft vijftien maanden cel en een rijverbod van vijf jaar geëist tegen de 24-jarige Tilburger.

Oordeel over opheffen voorlopige hechtenis Holleeder

Donderdag gaat de rechtszaak weer verder tegen Willem Holleeder. Op deze 26e zittingsdag zal de rechtbank eerst haar oordeel vellen over het opheffen van de voorlopige hechtenis van Holleeder in het dossier Viool, dat draait om de dood van Cor van Hout. Aansluitend zal Astrid Holleeder worden gehoord over de moord op Van Hout en die op Willem Endstra in 2004.

Nieuwe stakingen aangekondigd bij DAF en VDL Nedcar

De vakbonden hebben nieuwe stakingen aangekondigd bij onder meer DAF in Eindhoven en VDL Nedcar in Born. Met de acties willen de bonden hun eisen in de vastgelopen cao-onderhandelingen voor de metalektro kracht bijzetten. Deze cao geldt voor ongeveer 150.000 medewerkers. Eerder werd ook al gestaakt bij Damen Shipyards en Scania in Zwolle.

Regiezitting verkrachting Breukelen

Donderdag is er een regiezitting in de zaak tegen een man uit Nieuwkoop die ervan wordt verdacht een vrouw te hebben ontvoerd en meerdere malen te hebben verkracht. Hij zou het slachtoffer onder bedreiging van een vuurwapen in haar eigen auto mee hebben genomen naar een bos. Hij pakte ook de pinpas van de vrouw af en dwong haar de pincode af te geven. Uiteindelijk liet hij haar vastgebonden achter in Diemen.

En verder:

- Prinses Beatrix is aanwezig bij de viering van het vijftigjarig bestaan van Jantje Beton. Het feest wordt gevierd in de Jantje Beton-speelwijk Stokhasselt in Tilburg.

Tv-tip: Druk!

22.10-23.05 uur op NPO 3: De burn-out staat met stip op nummer één van nieuwerwetse fenomenen. Zelfs kinderen lopen, opgebrand en wel, de deur plat bij psychologen. Rutger Castricum schetst in Druk! een beeld van de tijdgeest waarin het hoofd boven water houden een ware opgave is en we met bosjes tegelijk omvallen.

Weer

Donderdag schijnt bijna in het hele land de zon vrijwel onafgebroken. Met in de middag 24 tot 28 graden is het zomers warm. Daarbij waait een matige noordoostenwind. Op vrijdag komt de wind uit het noorden, daardoor is het in het noordwesten een paar graden minder warm en zijn er meer wolken. In het midden en zuidoosten van het land is het 's middags met 26 tot 28 graden zomers warm.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg