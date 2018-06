‘Belgische tak ABN Amro negeerde signalen witwassen omstreden klanten'

Dat schrijft Trouw op basis van interne e-mails van de bank, die in handen zijn van de krant.

Het gaat om klanten waar Mossack Fonseca, het trustkantoor dat het middelpunt vormde van de Panama Papers, geen zaken meer mee wilde doen.

In de Panama Papers werden namen onthuld van personen en bedrijven die hun geld via Mossack Fonseca in een belastingparadijs stalden. Hoewel dat in de meeste gevallen niet illegaal is, leverde het wel een storm van verontwaardiging op.

De Panama Papers werden onthuld door een samenwerkingsverband van internationale media, waar onder Trouw en het FD.

Daniel Steinmetz

Onder meer de Israëlische diamantmiljardair Daniel Steinmetz doet zaken met een Belgische tak van ABN AMRO. Steinmetz wordt al jaren met witwassen in verband gebracht vanwege zakenpartners en zijn broer die in Guinee bij een omkopings- en corruptieschandaal betrokken is.

Ook de Portugees Hélder Bataglia dos Santos doet zaken bij ABN AMRO, aldus Trouw. Hij werd vorig jaar aangeklaagd voor witwassen en valsheid in geschrifte in een corruptieschandaal rond de Portugese oud-premier José Sócrates.

ABN AMRO laat in een reactie aan de krant weten dat “zij geen mededelingen over – al dan niet – klanten.”

