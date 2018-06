Politie-eenheid opgepakt in Mexico na moord op politicus

De 64-jarige Fernando Angeles Juarez is donderdag doodgeschoten door onbekende gewapende mannen. Het slachtoffer was een succesvolle zakenman en lid van de centrumlinkse politieke partij PRD.

Na de moord werd een hoge gemeenteambtenaar beschuldigd voor betrokkenheid bij de moord. Toen federale agenten de ambtenaar zaterdag wilden arresteren werden zij gehinderd door lokale politie. De 28 agenten worden verdacht van het hebben van banden met criminele organisaties in de regio.

Het is de derde moord op een politicus in een week tijd in het gebied. In aanloop naar de verkiezingen zijn in Mexico meer dan honderd politici vermoord. Op 1 juli wordt er een nieuwe president gekozen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!