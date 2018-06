Stembussen in Turkije geopend voor verkiezingen

De verkiezingen zouden eigenlijk plaatsvinden op 3 november 2019, maar President Recep Tayyip Erdogan heeft deze vervroegd omdat de overgang naar een presidentieel systeem door ontwikkelingen in Syrië en elders niet langer kon wachten.

Turken kunnen vandaag stemmen op acht politieke partijen. Het merendeel daarvan is onderverdeeld in twee blokken. Met aan de ene kant de Volksalliantie en aan de andere kant de Alliantie van de Natie. De partij van de zittende president Erdogan (AKP) is aangesloten bij de Volksalliantie. Wel hebben de oppositiepartijen in de Volksalliantie hun eigen presidentskandidaat.

De kandidaat van de grootste oppositiepartij (CHP) is Muharrem Ince. Tijdens verkiezingsbijeenkomsten trok hij de afgelopen weken veel kiezers. Honderdduizenden mensen kwamen gisteren op een campagnebijeenkomst van Ince af in Istanbul.

Na deze verkiezingen schakelt Turkije over op een nieuw regeringsvorm. De president krijgt meer macht en de positie van de premier komt te vervallen. Daarnaast wordt het Turkse parlement uitgebreid van 550 zetels naar 600.

Turken in het buitenland mochten de afgelopen weken al hun stem uitbrengen. In totaal gaat het om 3 miljoen stemgerechtigden. In Nederland hebben 121.508 kiesgerechtigden hun stem uitgebracht. Dat is meer dan tijdens de stemronde voor het constitutioneel referendum in april 2017, toen 116.543 Turken in Nederland hun stem uitbrachten.

De stembussen sluiten om 16.00 uur.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!