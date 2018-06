Enkele doden bij aanslag met granaat op premier Ethiopië

De bijeenkomst was zaterdag in de hoofdstad Addis Abeba. De explosie was direct nadat Ahmed, die in april aantrad, een speech had gehouden. Een woordvoerder van de organisatie meldde later dat iemand had geprobeerd een granaat naar de minister-president te gooien.

Ahmed noemde de aanslag "een onsuccesvolle poging van krachten die geen verenigd Ethiopië willen". Naast dat er enkele doden zijn gevallen, raakte er ook een onbekend aantal mensen gewond.