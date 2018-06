Korea's voeren gesprekken over familiereünie in augustus

​Het gesprek is een gevolg van afspraken die zijn gemaakt door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. Het Rode Kruis nam het initiatief voor de ontmoeting die plaatsvond in Noord-Korea.

Voor mensen die familie in de andere Korea hebben, is deze reünie wellicht een laatste kans om elkaar te zien. Veel van hen zijn de zeventig al gepasseerd. Naast de reünie wordt er ook gekeken of familieleden met elkaar in contact kunnen blijven via videogesprekken en brieven.

Het is niet duidelijk of Noord-Korea heeft geëist dat twaalf vrouwen die in 2016 zijn overgelopen naar Zuid-Korea worden uitgeleverd. Dat was eerder wel een voorwaarde voor het mogelijk maken van de reünie.

