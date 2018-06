Houthi's in Jemen bereid om haven Hodeidah over te dragen aan VN

Hodeidah is de belangrijkste havenstad van Jemen en een belangrijk toegangspunt voor het land. De stad is in handen van Houthi-rebellen. Enkele weken geleden is er een aanval ingezet op de stad door een coalitie geleid door Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Vorige week wist die coalitie de luchthaven van Hodeidah te veroveren.



De Verenigde Naties maken zich grote zorgen over de aanval van de coalitie op Hodeidah. Volgens de VN kan de aanval op de stad 250.000 mensen het leven kosten en zou het een nieuwe humanitaire crisis veroorzaken. VN-gezant Martin Griffiths heeft al eerder geprobeerd de haven onder internationale controle te krijgen.



Griffiths heeft de afgelopen weken gesprekken gevoerd om proberen een oplossing te vinden voor het conflict. In een verklaring zegt hij bemoedigd te zijn door de constructieve betrokkenheid van de Houthi's om de haven over te dragen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!