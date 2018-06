Strafeis zaak Savannah | Rusland in actie op WK

Je kunt je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Strafeis zaak Savannah

Het Openbaar Ministerie zal de strafeis uitspreken tegen de 17-jarige verdachte Angelo S., die betrokken zou zijn bij de dood van de 14-jarige Savannah. Het lichaam van het meisje werd op 4 juni vorig jaar gevonden in een sloot bij een industrieterrein bij Bunschoten. De zaak tegen de jongen uit Den Bosch die wordt verdacht van moord vindt achter gesloten deuren plaats, omdat het een minderjarige betreft. De maximumstraf voor een minderjarige is twee jaar en vrijwel altijd wordt er een PIJ-maatregel opgelegd. Dat is een vorm van jeugd-tbs.

Beyoncé en Jay-Z in Johan Cruijff Arena

Beyoncé en Jay-Z geven dinsdagavond hun eerste van twee concerten in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. De twee zijn onlangs begonnen aan het Europese deel van hun tweede On The Run-tour. Vrijdag gaven ze nog een show in Londen.

Gastland Rusland in actie op WK

Op het WK spelen gastland Rusland en Egypte dinsdag al hun tweede groepswedstrijd. Met name Egypte is gebrand op een zege, na het verlies in de eerste wedstrijd. Beide ploegen treffen elkaar om 20.00 uur. Daarvoor nemen Colombia en Japan het om 14.00 uur tegen elkaar op. Drie uur later strijden Polen en Senegal tegen elkaar. Voor die vier landen is het pas de eerste wedstrijd op dit WK.

​Regiezitting tegen leden Satudarah

Dinsdag is er een regiezitting in de zaak tegen de zes bestuurders van motorclub Satudarah. Zij worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie en wapenbezit. Vier van hen zijn eind maart op vrije voeten gesteld. Het is de eerste keer dat Michel B. voor de rechter verschijnt, nadat hij in Oostenrijk werd aangehouden en uitgeleverd aan Nederland. De rechtbank in Den Haag heeft motorclub Satudarah maandag in heel Nederland verboden. De motorbende moet direct worden ontbonden.

Zaak overleden jongen (10) Dordrecht

Dinsdag begint de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de vader van het tienjarige jongetje uit Dordrecht dat begin maart vorig jaar dood thuis werd aangetroffen. De jongen is door verwurging om het leven gekomen. De man had zelf de politie gebeld nadat hij naar eigen zeggen zijn zoon dood aantrof. Hij ontkent elke betrokkenheid.

Tv-tip: Born to Kill

21.05-22.00 uur op NPO 2: Waar andere zestienjarigen stiekem pilsjes drinken en sigaretten paffen, surft Sam op de onderhuidse verlangens om te moorden. Hij woont bij zijn moeder Jenny en dat gaat aardig, totdat hij bevriend raakt met leeftijdgenote Chrissy. Samen gaan ze op boevenpad.

Weer

Dinsdag beginnen we opnieuw met veel wolken en plaatselijk valt wat regen of motregen. In de middag klaart het hier en daar iets op. Het wordt dan 20 tot 23 graden. Woensdag beleven we een zomerse dag. de temperatuur loopt dan op tot boven de 25 graden.

