'Haagse woning darter Raymond van Barneveld overvallen'

Het is nog niet bekend of zij ook wapens bij zich hadden, schrijft Omroep West. De politie kan vanwege de privacy niet bevestigen dat het inderdaad om de woning van de darter gaat.

Er zou iemand thuis zijn geweest tijdens de overval. Of dat de bekende darter zelf was, is niet duidelijk. Ook de vraag of de overvallers iets buitmaakten is nog onbeantwoord.

Vanwege het lopende onderzoek wil de politie geen verdere details over de overval vrijgeven. Ook Van Barneveld mag niks zeggen, verklaarde hij aan de regionale omroep.