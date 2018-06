Goed nieuws: Ouderen minder eenzaam en Bulgaarse koe gespaard

Grensoverstekende koe mag blijven leven

De Bulgaarse koe Penka mag blijven leven. De koe wandelde in mei van Bulgarije naar Servië, een land dat niet bij de EU hoort. Volgens de Europese regelgeving mag een dier dat buiten de EU is geweest niet meer worden teruggevoerd. Penka zou volgens de regels moeten worden afgemaakt.

De situatie heeft in Europa tot veel ophef geleid. Zo heeft zanger Paul McCartney zich met het lot van de koe bemoeid en is de Britse krant Daily Telegraph een petitie gestart om het dier te redden.

Uiteindelijk heeft een Bulgaarse dierenarts uitgesloten dat het dier in Servië een ziekte heeft opgelopen. Daardoor mag Penka terug naar haar kudde. Daarmee zijn twee levens gered: de koe is drachtig.

Brussel maakt meer geld vrij voor bestrijding ebola in Congo

De Europese Commissie stelt nog eens 1,8 miljoen euro beschikbaar voor de bestrijding van ebola in Congo. In mei maakte Brussel al 1,5 miljoen euro vrij voor humanitaire hulp in het Afrikaanse land. Inmiddels zijn er zeker 27 mensen overleden aan de recentste ebola-uitbraak.

Het extra geld wordt gebruikt om de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Internationale Rode Kruis te ondersteunen. De gezondheidsorganisaties proberen de verspreiding van het virus tegen te gaan en levens te redden. Dit doen zij door mensen te vaccineren en overledenen op een veilige manier te begraven.

Trump en Kim ondertekenen overeenkomst na historische ontmoeting

De Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un hebben dinsdagochtend een overeenkomst ondertekend na een historische top in Singapore. Concrete afspraken over de uitvoering van de plannen of de termijn waarop dit moet gebeuren, zijn niet gemaakt. In de intentieverklaring worden onder meer denuclearisatie en betere banden beloofd. De Noord-Koreaanse dictator heeft een uitnodiging om op bezoek te komen in het Witte Huis geaccepteerd.

Docenten voortgezet onderwijs krijgen loonsverhoging

Leraren en ondersteuners in het voortgezet onderwijs krijgen meer salaris. Onderwijsbonden en werkgevers zijn het daarover eens geworden, maakt de Algemene Onderwijsbond (AOb) woensdag bekend. De docenten kunnen daarnaast ook minder lesuren verwachten. De maximale lestaak van de docenten wordt in 2019 teruggebracht van 750 naar 720 klokuren per jaar. In de praktijk zal een docent dus wekelijks een uur minder lesgeven.

Paraguay vrij verklaard van malaria

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft het Zuid-Amerikaanse land Paraguay officieel vrij verklaard van malaria. De afgelopen vijf jaar zijn er geen nieuwe gevallen van malaria waargenomen in Paraguay. Daarom durft de WHO te stellen dat de ziekte uit het land is verdwenen. Tot dan toe was Cuba het laatste land op het Amerikaanse continent waar de ziekte is uitgebannen. Dit was het land in 1973 gelukt.

Rotterdamse tienermeisjes zorgen voor aanhouding tientallen zakkenrollers

De politie in Rotterdam heeft in het afgelopen jaar bij de aanhouding van ongeveer zeventig zakkenrollers hulp gekregen van twee tienermeisjes. Het duo probeerde in het centrum van de stad dieven te herkennen, te volgen en beeldmateriaal op te nemen. Dat is uitstekend gelukt. De dames willen later bij de politie aan de slag als agenten. "Onze droom is om bij de politie te werken en zelf een zakkenrollersteam op te richten", lieten ze weten.

Kapotte trap Kamp Amersfoort kan toch gerepareerd worden

Herinneringscentrum Kamp Amersfoort kan de kapotte trap bij oorlogsmonument 'De Stenen Man' toch laten repareren. Aanvankelijk had het centrum niet genoeg geld om de trap te laten repareren. Door meerdere particuliere donaties kan dat nu toch.

Kamp Amersfoort is een museum en monument ter herinnering aan Kamp Amersfoort, een van de concentrampiekampen in het tijdens de Tweede Wereldoorlog door Duitsland bezette Nederland.

Zand- en grindwinning leiden tot nieuwe natuurgebieden

De winning van zand en grind hebben in de afgelopen twintig jaar geleid tot 3.400 hectare aan nieuwe natuurgebieden. Het gaat om 24 specifieke projecten waarbij de grondwinning werd gecombineerd met natuurontwikkeling. In deze gebieden zijn het aantal vlinders, planten, vogels en libellen sterk gestegen, blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research en de Vlinderstichting. Ook is de waterveiligheid in deze gebieden toegenomen.

Ouderen tegenwoordig minder eenzaam

De gemiddelde oudere is vandaag de dag minder eenzaam dan twintig jaar geleden, blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). De sociale contacten van ouderen zijn verbeterd, hun netwerk is groter geworden en meer ouderen hebben een partner.

