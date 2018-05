Werkstraf wegens bedreigen Hirsi Ali

De man stuurde op 20 maart vorig jaar een e-mail aan Hirsi Ali waarin hij dreigde dat ze "finaal kapot" zou gaan. "Het kan één, twee of drie jaar duren, maar je gaat naar de hel", zo vervolgde hij zijn bericht. De man maakte het Tweede-Kamerlid ook uit voor een "verderfelijke hoer" en een "vuil islamitisch kreng". De politie kon de man via zijn internetprovider achterhalen.

Pepperspray

De man had de e-mail in een dronken bui geschreven. Hij was boos op Hirsi Ali omdat hij in de krant had gelezen dat zij in een restaurant met een busje pepperspray had gespoten. De man vond dat ongepast voor een volksvertegenwoordiger, temeer omdat de andere gasten daardoor last van hun ogen hadden gekregen.

De Drachtenaar wilde het parlementslid daarom terechtwijzen. Zijn bedoeling was geweest om een scheldkanonnade in de stijl van zijn favoriete schrijver Gerard Reve te sturen, zo verklaarde de man. Dat was alleen verkeerd uitgepakt, zo gaf hij toe.

Tweede-Kamerlid Hirsi Ali is regelmatig slachtoffer van bedreiging, met name door haar uitlatingen over de islam. Ze wordt zwaar beveiligd en moest zelfs enige tijd onderduiken.