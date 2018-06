Beursgang betalingsverwerker Adyen | Toewijzing WK 2026

Je kunt je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Start zaak meisje (8) dat over balustrade is gevallen

Woensdag begint in de rechtbank van Assen de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen de moeder van Sharleyne. Het destijds achtjarige meisje is op 8 juni 2015 overleden, nadat zij over de balustrade van haar flat is gevallen. Haar dood werd eerst bestempeld als een ongeluk, maar het hof heeft beslist dat het Openbaar Ministerie (OM) alsnog tot vervolging moest overgaan. De vrouw wordt ervan verdacht het meisje te hebben gewurgd en van de flat te hebben gegooid. De strafeis wordt maandag 18 juni uitgesproken.

Beursgang betalingsverwerker Adyen

Betalingsverwerker Adyen gaat naar de beurs. Het Nederlandse fintechbedrijf gaat in tegenstelling tot veel andere techbedrijven niet naar de VS voor een beursgang, maar krijgt een notering aan de Amsterdamse beurs. De uitgifteprijs van het aandeel is 240 euro, waarmee het bedrijf wordt gewaardeerd op 7 miljard euro.

Toewijzing WK-voetbal 2026

Een dag voor het begin van het WK voetbal wordt in Moskou het 68e FIFA-congres gehouden. Op de agenda staat onder meer de toewijzing van het WK van 2026. Marokko hoopt de organisatie op zich te mogen nemen, maar de kans is groter dat de aan de FIFA gelieerde bonden kiezen voor een gecombineerd bid van de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Rutte houdt toespraak voor Europees Parlement

Op uitnodiging van voorzitter Antonio Tajani van het Europees Parlement houdt minister-president Mark Rutte in Straatsburg een toespraak over de toekomst van de Europese Unie. Na zijn toespraak gaat de premier in debat met de leden van het Europees Parlement. Parlementsvoorzitter Tajani heeft alle leden van de Europese Raad apart uitgenodigd om met het parlement van gedachten te wisselen over de toekomst van Europa.

Strafeis tegen kopstukken Hells Angels Haarlem

Het OM zal de strafeis uitspreken tegen drie voormalige kopstukken van de Hells Angels in Haarlem. Oud-chapterpresident Lysander de R. (36) en zijn vermeende secondanten Ricardo van der H. (43) en Frank L. (38) worden verdacht van geweldpleging, afpersing, bedreiging, wapenbezit en deelname aan een criminele organisatie. Het bewijs is vooral gebasseerd op de vele afgeluisterde gesprekken van de mannen. Zelf ontkennen zij alle betrokkenheid en stellen ze dat de gesprekken uit hun context zijn gehaald. Daarnaast staan nog zes andere clubleden en de vriendin van De R. in een aparte rechtszaak terecht. De uitspraken volgen op 18 juli.

En verder:

- Worden de uitslagen van de eindexamens bekendgemaakt.

- Is het Nationale Buitenspeeldag, georganiseerd door Nickelodeon en Jantje Beton.

- Worden de resultaten gepresenteerd van het archeologisch onderzoek dat tijdens de aanleg van de Noord/Zuidlijn is verricht. Er zijn bijna 700.000 vondsten gedaan.

Tv-tip: 2Doc: De ultra's van Egypte

22.55-24.00 uur op NPO 2: Als in 2011 de revolutie in Egypte uitbreekt, nemen fanatieke voetbalsupporters het voortouw om het volk te beschermen tegen het geweld van het regime. Een unieke inkijk in de wereld van deze Egyptische ultra-supporters: fanatieke mannen die leven volgens een strikt systeem van regels en codes.

Weer

Woensdag start met bewolking en plaatselijk nog wat lichte regen. Later op de dag breekt vanuit het westen de zon vaker door. Het wordt opnieuw 16 tot 20 graden. De wind is noordwestelijk en matig tot vrij krachtig. Vanaf donderdag gaat de temperatuur weer enkele graden omhoog en ook gaat het later op de dag regenen. Vrijdag blijft het grotendeels droog en zaterdag wordt het tamelijk warm.

