Top Trump en Kim, Oranjevrouwen treffen Slowakije

Historisch treffen Trump en Kim in Singapore

De Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un ontmoeten elkaar dinsdag op een historische top in Singapore. Daar wordt gesproken over de denuclearisatie van het Koreaans Schiereiland, een harde eis van de VS, en de economische en politieke steun die Noord-Korea in ruil daarvoor mag verwachten. Trump zei zaterdag "binnen één minuut" te kunnen bepalen of Kim serieus overweegt zijn kernwapenprogramma te ontmantelen. Zo niet, dan zal de Amerikaanse president direct weer vertrekken.

Openbaar Ministerie maakt strafeis tegen Michael P. bekend

De rechtszaak tegen Michael P. (27) gaat dinsdag verder in de rechtbank in Utrecht. Hij wordt ervan verdacht vorig jaar de 25-jarige Anne Faber te hebben verkracht en vermoord. Tijdens de zitting op dinsdag komt het Openbaar Ministerie met een strafeis en houdt de verdeding van P. een pleidooi. De nabestaanden van Faber zullen gebruikmaken van hun spreekrecht. Op hun verzoek bekijkt en beluistert P. de verklaring vanuit een andere zaal. Ook is er aan het einde van de zitting gelegenheid voor het laatste woord van de verdachte zelf.

Brits Lagerhuis stemt over Brexit-voorwaarden

Het Britse Lagerhuis stemt over aanpassingen aan de 'Brexit-wet', die de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU moet regelen. Voor de Britse premier Theresa May is het een belangrijk moment: er zal worden besloten of haar regering het laatste woord krijgt over de Brexit-voorwaarden, of dat die eer het parlement te beurt valt. Eind deze maand is er een EU-top, waarbij voortgang moet worden gemaakt in de onderhandelingen. Desondanks heeft de Britse regering haar definitieve standpunten over de Brexit-voorwaarden nog niet gepresenteerd.

Oranjevrouwen jagen op WK-ticket

De Oranjevrouwen spelen in een uitverkocht Abe Lenstra Stadion in Heerenveen de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Slowakije. Nederland staat in de poule met zestien punten uit zes duels bovenaan, terwijl Slowakije tot nu toe alles heeft verloren. Bij winst van Oranje en verlies van concurrent Noorwegen tegen Ierland plaatst de Europees kampioen zich vanavond al voor het WK van volgend jaar. Anders valt de beslissing vermoedelijk op 4 september in Oslo.

En verder:

- Staken chauffeurs van de streekbussen van Connexxion in Zuid-Holland.

- Wordt het haringseizoen geopend met de veiling van het eerste vaatje Hollandse Nieuwe.

- Brengen koning Willem-Alexander en minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) een staatsbezoek aan Estland.

Tv-tip: The City Addicted to Crystal Meth

22.40-23.45 uur op NPO 3: Documentairemaker Louis Theroux bezoekt Fresno in Californië, een van de armste steden in de Verenigde Staten. De plaats wordt onder meer geteisterd door het grootschalige gebruik van methamfetamine (crystal meth). Theroux rijdt mee met de politie, praat met verslaafden op straat en neemt een kijkje bij de grootste Amerikaanse afkickkliniek voor methamfetamineverslaafden.

Weer

Het is dinsdag in grote delen van het land bewolkt, maar in het midden, westen en zuidwesten van het land breekt de zon regelmatig door. Er kan een lichte bui vallen. Het wordt 16 tot 21 graden. De wind komt uit het noorden en is matig van kracht.

